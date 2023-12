Fa tappa a Senise il progetto “Unicef per ogni Comune della Basilicata”

Il nuovo Progetto “Unicef per ogni Comune della Basilicata”, proposto dalla Presidente dell’Unicef Basilicata Angela Granata, intende creare in ogni Comune e, in sostanza, in tutta la Basilicata, un luogo di condivisione al cui centro siano i bambini e le bambine, con l’installazione di due Pannelli dell’Unicef, uno relativo all’Albero dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, e l’altro ai 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e ai Valori, dotato di codice QR per consentire informazioni e approfondimenti sui temi che l’Agenda 2030.

Nell’idea proposta dalla Presidente dell’Unicef Basilicata, Angela Granata, è implicita una visione forte del rapporto adulti – Istituzioni – bambini/bambine – Unicef, visione che conduce a una sintesi virtuosa tra luoghi diversi, naturali, urbani e tecnologici, in un unico spazio ideale, in cui si possono ritrovare in sintesi i “valori” che l’Unicef difende dal momento della sua fondazione, nella prospettiva di una lunga vita, il più possibile serena, insieme ai bambini e alle bambine di tutto il mondo.

Il progetto prevede l’installazione di due Pannelli dell’UNICEF, uno relativo all’Albero dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, uno sulla Pace (dotati di codice QR per consentire informazioni e approfondimenti sui temi che riguardano la tutela dei minori e il rispetto dei loro diritti).

Sabato 09 dicembre 2023 ha fatto tappa anche a Senise il progetto “UNICEF per ogni Comune della Basilicata” alla presenza dell’assessore alle attività produttive Rosario Marino, del parroco Don Giovanni Lopinto, delle rappresentanti Unicef Senise prof.sse Marcone, i due pannelli saranno installati nella villa comunale nell’area giochi dei bambini, uno di fronte la nave, l’altro di fronte area giochi-altalene.

Il documento del progetto UNICEF per Ogni Comune della Basilicata