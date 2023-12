Amara sconfitta del Futsal Senise che contro il Bernalda perde per 7-5

Un grandissimo primo tempo del Futsal Senise che va al riposo sul 4-1, vantaggio vanificato, poi, in tre minuti scarsi nella ripresa con il Bernalda Futsal che riesce a pareggiare e portarsi, addirittura, sul 4-5. Giorgini la riacciuffa ma nel finale un autogol e una marcatura di Iannuzziello a porta sguarnita condannano i sinnici alla seconda sconfitta stagionale. Ora la sosta per ricaricare le batterie.

Dopo circa due minuti subito Futsal Senise in vantaggio grazie al solito capitan Dipinto che sfrutta una pressione ben fatta scartando il portiere e depositando in rete per l’1-0. Ancora Senise al 5:50 con Dipinto che in contropiede trova Carlos Alberto che conclude ma il portiere rossoblù è bravissimo a salvare il risultato. Al 7′ il Bernalda Futsal perviene al pareggio con Laurenzana a causa di una disattenzione del team bianconero. La squadra di Masiello non sta a guardare e risponde con una bell’azione con Giorgini servito da Dipinto: ancora una volta l’estremo difensore del Bernalda è molto bravo. Il Futsal Senise preme e, intorno all’8′, torna in vantaggio grazie ad un bellissimo gol di Stigliano: doppia finta e palla piazzata all’angolino per il 2-1. Non passano neanche due minuti che i bianconeri triplicano con Capalbo che in contropiede piazza la sfera all’angolino. Al 14′ è Carlos Alberto a sfiorare il poker di testa ma il portiere avversario è ancora superlativo. A sei minuti dalla fine della frazione riecco il Bernalda Futsal che colpisce un palo con Gallitelli. La partita è bella e accesa come il pubblico sugli spalti con il Futsal Senise che a cinque minuti dalla fine della frazione trova il poker con Carlos Alberto che serve Stigliano; quest’ultimo ridà il pallone al brasiliano che confeziona così il quarto gol. I bianconeri sono insaziabili e a tre minuti dalla fine del tempo vanno ancora vicini al gol con Giorgini. Per la cronaca ammonito soltanto Stigliano. Il primo tempo termina 4-1 per il Futsal Senise.

Al 4′ della ripresa si rifà sotto il Bernalda: palla rubata, per vie centrali a Benedetto e gran tiro di Grossi sotto la traversa per il 4-2. Non passa nemmeno un minuto che gli ospiti si portano sul 4-3 con Gallitelli. Ancora Bernalda pericoloso dopo neanche un giro di lancette con Laurenzana che da posizione decentrata spedisce al lato: ma il pari è nell’aria e arriva all’ottavo con lo stesso calciatore che fa 4-4. La gara è intensa con i padroni di casa che spingono cercando il gol con Carlos Alberto che sulla sua strada, all’8:50, trova il portiere in uscita a chiudergli lo specchio. I bianconeri ci provano ancora con delle conclusioni da fuori area: la più pericolosa, seppur centrale, è di Dipinto con l’estremo difensore ospite che smanaccia in corner. La beffa del 4-5 arriva a 5:40 dalla fine grazie ad una punizione dalla sinistra ben calciata da Gallitelli. Al 3:48 i bianconeri riacciuffano la gara con un bel gol di Giorgini che insacca dalla fascia sinistra. Minuto 2:42 capitan Dipinto offre un pallone al centro per Carlos Alberto: il brasiliano manca la sfera da pochi passi. Ad un minuto e mezzo dal termine ancora Bernalda Futsal in vantaggio grazie ad una deviazione di Stigliano su un tiro partito dall’angolo sinistro alla porta di Nucera. Nell’ultimo minuto il tecnico Masiello prova la carta del quinto di movimento che non sortirà gli effetti sperati ma solo il settimo gol, a porta vuota, firmato da Iannuzziello.

TABELLINO



FUTSAL SENISE-BERNALDA FUTSAL 5-7 (4-1) MARCATORI: 2′ pt Dipinto (S), 7′ pt Laurenzana (B), 8′ pt Stigliano (S), 10′ pt Capalbo (S), 15′ pt Carlos Alberto (S), 6′ st Grossi (B), 7′ st Gallitelli (B), 8′ st Laurenzana (B), 15′ st Gallitelli (B), 17′ st Giorgini (S), 19′ st aut. Stigliano (B), 20′ st Iannuzziello (B)

FUTSAL SENISE: 1 Dalessandro, 3 Benedetto, 4 Capalbo, 5 Albano, 6 Da Costa 7 Iorio, 8 Giorgini, 10 Stigliano, 11 Dipinto, 12 Nucera, 13 Iacovino, 14 Simeone. All.: Masiello

BERNALDA FUTSAL: 2 Scarnato, 4 Laurenzana, 5 Gjevori, 7 D’Onofrio, 8 Iannuzziello, 9 Carella, 10 Gallitelli, 11 Grossi, 12 De Pizzo, 15 Lovecchio, 24 Brescia, 99 Benedetto. All.: Volpini

ARBITRI: Ostuni di Bari e Decorato di Barletta (crono: Conca di Barletta)

AMMONITI: Stigliano (S) ESPULSI: ne