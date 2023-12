MEDIHOSPES presenta “D’Amore non si muore”

Il Sai di Senise gestito dalla cooperativa MEDIHOSPES ha tenuto un convegno pubblico per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che ricorre il 25 novembre.

Con il progetto “D’amore non si muore” il Centro Sai di Senise ha voluto realizzare una campagna volta alla tutela delle donne e al contrasto della violenza correlata, attuando un piano di intervento efficace, sul piano formativo e comunicativo, per definire delle buone prassi, in grado di focalizzare l’attenzione sul fondamentale ruolo della prevenzione nell’ambito del contrasto al fenomeno della violenza sulle donne e sulla protezione delle stesse. Il progetto si è articolato in due fasi: la prima di conoscenza, la seconda di sensibilizzazione.

Nella prima fase i beneficiari del Sai hanno analizzato, insieme all’equipe della cooperativa MEDIHOSPES, il fenomeno nelle sue diverse articolazioni: morale, culturale, fisica, psicologica, legislativa; nella seconda fase invece si sono fatti portavoci del messaggio di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne attraverso una serie di laboratori e azioni concrete di sensibilizzazione.

Il 29.11.2023 si è tenuto un convegno a chiusura del progetto realizzato, durante lo stesso si è discusso del fenomeno della violenza sulle donne sotto i vari aspetti.

Durante il convegno il Sai ha potuto presentare anche l’opera realizzata in occasione della giornata dal titolo “Per ogni rosa un petalo…” : un’istallazione amovibile realizzata in collaborazione con l’Associazione Artevita insieme alla Presidente e pittrice accademica Cirigliano Giovanna, essa rappresenta un simbolo della lotta contro il femminicidio.

Un messaggio forte e chiaro quello che la cooperativa MEDIHOSPES ha voluto lanciare in tale occasione, necessario oggi più che mai: PER GIULIA, ANGELA, ELISA, ANNA E TUTTE LE DONNE CHE HANNO PERSO LA VITA GUARDANO PER L’ULTIMA VOLTA NEGLI OCCHI LA PERSONA CHE HANNO AMATO DICIAMO STOP! BASTA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE!