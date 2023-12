StaffettArtigiana Reloaded: Incontri di Rete verso un Patto di Collaborazione

Il progetto StaffettArtigiana Reloaded annuncia con entusiasmo una serie di incontri di rete e attività coinvolgenti, mirate a dare vita alla Scuola-Archivio dei Mestieri Artigiani.

Il programma, che si terrà dal 7 al 9 dicembre 2023, sarà un’opportunità senza precedenti per gli artigiani locali, le imprese culturali e creative, nonché gli stakeholder del territorio.

Il focus principale di questi incontri è la co-progettazione e l’ideazione di modalità innovative per la fruizione esperienziale dei contenuti dell’Archivio Vivente di StaffettArtigiana.

Attraverso walkabout e experience lab, guidati dall’esperto di Urban Experience Carlo Infante, l’obiettivo è ideare format originali e generare prodotti innovativi utilizzando gli scarti di produzione delle imprese locali.

Il programma prevede inoltre la definizione di un Patto di Collaborazione territoriale, che delineerà le attività della Scuola-Archivio e le modalità di interazione della rete nel lungo periodo.

Ciò contribuirà a creare un ambiente propizio per lo sviluppo di servizi innovativi che impatteranno sull’accrescimento dell’attrattività culturale e turistica del territorio.

La partecipazione attiva delle imprese e degli stakeholder è fondamentale per il successo del progetto.

L’evento culminerà con una mostra PUFF Show presso la Chiesa Santa Croce, che presenterà prodotti derivati dagli scarti di produzione delle imprese locali, testimoniando la creatività e l’innovazione del settore.

Invitiamo la stampa e la comunità a partecipare a questa straordinaria esperienza di collaborazione e co-creazione, che segna un passo significativo verso la valorizzazione.

Programma:

giovedì 7 dicembre: Incontro inaugurale, walkabout e Experience Lab.

10.00 – 11.00 Aula Magna Liceo Classico “Cagnazzi”

Incontro per conoscere e mobilitare i partecipanti di StaffettArtigiana

11.30 – 13:30

Walkabout con Carlo Infante – Urban Experience per le botteghe artigiane

15:00 – 20:00

MEAM – Museo Etnografico dell’Alta Murgia (via V. Veneto 53, Altamura)

Restituzione walkabout

Experience lab per set in contemporanea

venerdì 8 dicembre: Secondo walkabout, brainstorming in bus, co-progettazione del Patto di Collaborazione.

10.00 – 17.00

MEAM – Museo Etnografico dell’Alta Murgia (via V. Veneto 53, Altamura)

walkabout con Carlo Infante

Lo sguardo dal di fuori: dal MEAM al TAM.

Brainstorming in bus in visita verso il TAM – Tower Art Museum (via Ridola 13, Matera)

Dalle ore 11:10 l’attività prosegue sul bus per Matera. Il ritono da Matera ad Altamura è previsto con il bus delle ore 16:15 (Matera Centrale).

NB: acquisto ticket bus a carico dei partecipanti.

17:00 – 20:00

MEAM – Museo Etnografico dell’Alta Murgia (via V. Veneto 53, Altamura)

Restituzione walkabout

Experience lab per set in contemporanea

sabato 9 dicembre: Allestimento mostra PUFF Show, co-progettazione finale del Patto di Collaborazione, mostra e proiezione spot.

10.00 – 13.00

MEAM – Museo Etnografico (via V. Veneto 53, Altamura)

Redazione Patto di Collaborazione con stakeholder

17.00 – 21.00

Chiesa di Santa Croce (Via Santa Croce 16, Altamura)

Mostra PUFF Show

18.00 – 20.00

MEAM – Museo Etnografico dell’Alta Murgia (via V. Veneto 53, Altamura)

Walkabout per le terrazze del centro storico con Carlo Infante – Urban Experience

Arrivo a Santa Croce per proiezione spot

20.00 – 21.00

Chiesa di Santa Croce (Via Santa Croce 16, Altamura)

Proiezione spot DeMura