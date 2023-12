Nuove date per Rock-Opera-Show di Claudio Baglioni

Al Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” di Claudio Baglioni si aggiungono nel 2024 3 nuovi appuntamenti nelle arene indoor di Milano e Roma.

Il debutto di “aTUTTOCUORE” nelle maggiori arene indoor d’Italia sarà il 18 gennaio alla Vitrifrigo Arena di PESARO, per poi proseguire con gli appuntamenti al Mediolanum Forum di Milano (20, 21 e 22 gennaio e 5 e 6 febbraio – nuove date), al Pala Alpitour di Torino (25, 26 e 27 gennaio), all’Arena Spettacoli Fiera di Padova (29 gennaio e 30 gennaio), all’Unipol Arena di Bologna (2 febbraio e 3 febbraio), al Nelson Mandela Forum di Firenze (8, 9 e 10 febbraio), al Pala Sele di Eboli (13, 14 e 15 febbraio), al Modigliani Forum di Livorno (17 febbraio) e al Palazzo dello Sport di Roma (22, 23, 24 e 25 febbraio – nuova data).

I biglietti per le nuove date di Milano e Roma saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club dalle ore 11.00 di domani, martedì 5 dicembre.

ANSA

Dalle ore 11.00 di mercoledì 6 dicembre, invece, saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (info su www.friendsandpartners.it).