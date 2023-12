Posa della prima pietra della nuova chiesa Madre Teresa di Calcutta a Rotondella

Rotondella, 2 dicembre 2023 – Ieri mattina, sabato 2 dicembre 2023, si è svolta a Rotondella la cerimonia di posa della prima pietra della nuova chiesa Madre Teresa di Calcutta.

Alla cerimonia hanno preso parte monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi di Tursi-Lagonegro; il parroco don Paolo Torino e il suo predecessore, don Mario Lutrelli; il sindaco Gianluca Palazzo; il consigliere provinciale Giovanni De Santis; l’ex sindaco Vito Agresti.

La nuova chiesa, che sorgerà nella frazione di Rotondella Due, sarà dedicata a Madre Teresa di Calcutta, la religiosa albanese canonizzata nel 2016. La chiesa sarà realizzata in stile moderno e avrà una capacità di circa 500 posti.

I lavori di costruzione, già iniziati con la realizzazione delle fondazioni, sono previsti per concludersi entro maggio 2024.

Nel corso della cerimonia, il vescovo Orofino ha sottolineato l’importanza di questa nuova chiesa per la comunità di Rotondella. “La chiesa è un luogo di incontro e di preghiera – ha detto il vescovo – è un luogo dove le persone possono ritrovare la loro spiritualità e sentirsi parte di una comunità”.

Il sindaco Palazzo ha invece espresso la soddisfazione dell’amministrazione comunale per la realizzazione di questa nuova opera. “La nuova chiesa – ha detto il sindaco – sarà un punto di riferimento per la comunità di Rotondella e un luogo di ritrovo per le persone di tutte le età”.