Il Potenza Calcio aderisce all’evento ‘Il Calcio è di Tutti’ e alla premiazione del campionato showdown

Il Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura continuano a sostenere attivamente l’inclusione, la disabilità e gli sport paralimpici attraverso la partecipazione alle tre giornate dedicate a queste tematiche. La società rossoblù ha preso parte all’evento “Il Calcio è di Tutti”, organizzato dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale – FIGC. L’importante manifestazione si è svolta presso il Centro Sportivo di Principe di Piemonte a Potenza, raccogliendo l’attenzione e la partecipazione di numerosi appassionati. Donato Macchia, presidente del Potenza Calcio, ha sottolineato l’impegno della società nel promuovere l’accessibilità e la diversità nello sport.

“Crediamo che il calcio debba essere un’opportunità per tutti, indipendentemente dalle abilità fisiche. Siamo orgogliosi di essere parte di iniziative come ‘Il calcio è di Tutti’, che mirano a rendere lo sport più inclusivo e accessibile a una vasta gamma di persone”, ha dichiarato Macchia.

Federica D’Andrea, direttrice culturale della Fondazione Potenza Futura, ha aggiunto: “Lavoriamo costantemente per creare un ambiente in cui ogni individuo, indipendentemente dalla sua condizione, possa sentirsi accettato e supportato. Gli sport paralimpici sono un veicolo straordinario per promuovere la consapevolezza e abbattere le barriere. La Fondazione è determinata a contribuire attivamente a progetti che promuovano l’integrazione e l’uguaglianza attraverso lo sport”.

Inoltre, evidenziando ulteriormente il proprio impegno, il Potenza Calcio e la Fondazione Potenza Futura hanno partecipato con entusiasmo alla premiazione del campionato nazionale di showdown, promosso dalla FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi). Questo evento, che celebra gli atleti con disabilità visiva, rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione dell’inclusione e dell’uguaglianza nello sport, valori fondamentali condivisi dalla società del leone rampante.