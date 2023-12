Giornata per la lotta alla ludopatia, diverse le iniziative in Basilicata

In occasione della Giornata per la lotta alla ludopatia, istituita nel 2019, sono in programma diverse iniziative sia a Potenza che a Matera.

A Potenza, a partire dalle 10, l’associazione “Famiglie Fuori Gioco” organizza un “open day”. Le psicologhe volontarie dell’associazione incontreranno alcune classi di studenti del Liceo Classico “Q.Orazio Flacco” per parlare di ludopatia e dei suoi rischi. L’iniziativa è aperta anche a chiunque voglia saperne di più sul tema o abbia bisogno di aiuto. Lo sportello di ascolto dell’associazione è attivo tutti i giorni, h24, al numero 346.3014002.

A Matera, alle 9, nella Casa delle Tecnologie emergenti, si terrà un convegno promosso nell’ambito del progetto “Dal gioco all’azzardo patologico: analisi di un fenomeno sociale”. Il convegno, che vedrà la partecipazione di esperti del settore, sarà l’occasione per approfondire le cause e le conseguenze della ludopatia, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti in Basilicata.

Secondo gli ultimi dati forniti da Adiconsum, in media ogni famiglia lucana spende ogni mese da 150 a 240 euro per il gioco d’azzardo. Questa cifra, che può sembrare irrisoria, può avere conseguenze gravi sull’indebitamento delle famiglie, con il rischio di aumentare il ricorso all’usura. A questo si aggiungono, poi, anche problemi di natura psicologica e comportamentale, che possono portare a isolamento sociale, depressione e persino al suicidio.

Le iniziative in programma per la Giornata per la lotta alla ludopatia rappresentano un’occasione importante per sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema e per offrire aiuto e supporto a chi ne ha bisogno.