ASSESSORE SILEO: IN TRENTA GIORNI SBLOCCATI PROVVEDIMENTI CRUCIALI

“Nel mio primo mese da Assessore alle infrastrutture e mobilità, ho posto immediata attenzione su provvedimenti cruciali che necessitavano di essere sbloccati e attuati con urgenza. La rapidità e l’efficacia nell’agire sono essenziali, dato il poco tempo a disposizione per il mio mandato.

Oggi, con grande soddisfazione, presento una serie di misure decisive. Provvedimenti chiave che testimoniano il mio impegno a tradurre le promesse in realtà tangibili.

Questo periodo breve ma intenso ha dimostrato come un metodo di lavoro pratico e focalizzato sull’azione possa generare cambiamenti significativi per la Basilicata”. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Dina Sileo, illustrando in una conferenza stampa le attività svolte nei primi trenta giorni di mandato.

I provvedimenti adottati puntano alla riqualificazione del patrimonio abitativo, alla difesa del suolo, alla prevenzione del rischio sismico e alla mitigazione del rischio idrogeologico, oltre che al miglioramento del sistema informativo regionale in tema di appalti pubblici e condizione abitativa. Ampio spazio anche a trasporti, infrastrutture e viabilità.

“Un rinnovato dialogo con i principali partner regionali, da Anas, Fal e Trenitalia al Ministero, è stato – ha aggiunto l’assessore Sileo – un elemento chiave di questo processo. Abbiamo rafforzato la posizione della Basilicata come un partner autorevole e rilevante.

È fondamentale che la nostra Regione partecipi con questo spirito alle trattative per i rinnovi dei contratti di servizio.

Questo nuovo ruolo attivo ci permette di negoziare termini più vantaggiosi, assicurando servizi di trasporto ottimizzati e infrastrutture che rispondano efficacemente alle necessità dei nostri cittadini. Proprio ieri, infatti, è stato finalmente approvato in Giunta il nuovo contratto tra la Regione e Trenitalia.

Gli sforzi compiuti sono il segno tangibile di un impegno volto non solo a migliorare le condizioni attuali ma anche a sviluppare una base solida per un futuro più sostenibile”.

“Soprattutto – ha evidenziato l’assessore Sileo, presentando nel dettaglio i provvedimenti – abbiamo sbloccato fondi in favore dei Comuni e non solo e attività che erano ferme da troppo tempo. Mi riferisco alla difesa del suolo, per la quale sono stati assegnati oltre sei milioni ai Comuni e che serviranno a mettere in sicurezza edifici e infrastrutture, e all’accordo quadro con il Cnr per la microzonizzazione sismica, che affiancherà Comuni e professionisti nella progettazione per la prevenzione del rischio sismico, oltre ad altri provvedimenti che riguardano il tracciamento del territorio.

Abbiamo sostanzialmente cambiato, inoltre, lo schema delle fideiussioni, che saranno richiesta prima del rilascio delle autorizzazioni di coltivazione delle cave, acquisendo la garanzia a fine concessione del ripristino dello stato dei luoghi.

Stiamo portando, inoltre, a soluzione l’annoso problema delle concessioni balneari e sbloccato i piani di reinvestimento di edilizia residenziale pubblica che erano fermi,dando il via libera alla costruzione di nuovi alloggi a Maratea”.

Un capitolo importante riguarda i trasporti. “Ieri in giunta – ha continuato – è stato approvato l’accordo con Trenitalia fermo da un anno con 30 milioni di euro per il rinnovo della flotta. Sono in corso accordi con RF per l’ammodernamento delle infrastrutture delle reti ferroviarie, accordi strettamente correlati con i piani dei trasporti su ferro.

Nei prossimi giorni seguirà il nuovo contratto con le Fal, che, tra le novità, prevede la corsa diretta Matera-Bari con un risparmio dei tempi di percorrenza.

A breve consegneremo anche i pullman ibridi diesel e a metano, dotati di apparecchiature più veloci per il rifornimento.

Continuano anche le interlocuzioni con Anas per rispettare il cronoprogramma degli interventi nei cantieri. Entro la fine dell’anno saranno completi gli spartitraffico sulla Basentana e numerosi interventi di manutenzione straordinaria”.

“Insomma, una serie di provvedimenti importanti – ha concluso Dina Sileo – che attendevano di essere sbloccati. oltre 40 delibere approvate in giunta e portate dal mio dipartimento.

Un risultato che mi rende orgogliosa. Ringrazio anche il ministro Salvini che in conferenza unificata ha inteso redistribuire alla Basilicata 15 milioni di euro, linfa in più al sistema dei trasporti in Basilicata”.