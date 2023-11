Tredicesime in arrivo per gli italiani. I calcoli e chi avrà gli aumenti

In Italia, la tredicesima mensilità viene erogata dai datori di lavoro, o dall’Inps nel caso dei pensionati, nel corso del mese di dicembre.

Pensionati

La tredicesima dei pensionati viene erogata sul cedolino della pensione, insieme alla mensilità di dicembre, il 1° giorno del mese. Stessa data sia per chi riceve gli assegni tramite Poste Italiane sia per chi si affida alle banche.

Per i titolari di pensioni basse, che non superano determinati limiti di reddito, c’è anche il cosiddetto ‘bonus tredicesima’, una somma aggiuntiva pari a 154,94 euro riconosciuta dall’Inps in aggiunta all’importo della tredicesima ordinaria.

Dipendenti pubblici

Le date di erogazione della tredicesima per i dipendenti pubblici sono stabilite per legge:

14 dicembre per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari;

per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari; 15 dicembre per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa;

per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa; 16 dicembre per il personale insegnante supplente temporaneo e per gli altri dipendenti pubblici. Per il 2023, dato che il 16 cade di sabato, il pagamento sarà anticipato a venerdì 15.

Dipendenti privati

Per i dipendenti privati, non c’è una data fissa. In linea di principio, la tredicesima dovrebbe entrare nella disponibilità del lavoratore prima del Natale, ma il giorno dell’erogazione può variare.

Calcolo e aumenti

L’importo della tredicesima mensilità non è uguale a quello dello stipendio mensile. Il calcolo viene effettuato sulla base della retribuzione lorda in busta paga, parametrando l’importo ai mesi lavorati nell’anno. Sulla gratifica natalizia non ci sono le detrazioni per lavoro dipendente o quelle per i carichi di famiglia, pertanto la mensilità aggiuntiva risulterà più tassata rispetto allo stipendio mensile.

La tredicesima mensilità corrisponde quindi a un dodicesimo della retribuzione annua corrisposta al lavoratore. La formula per il calcolo è la seguente:

retribuzione lorda mensile x numero di mesi lavorati / 12

A tale importo, poi, dovranno essere sottratte ritenute fiscali e previdenziali.

Nel 2023, il volume economico complessivo delle tredicesime che verrà erogato nelle prossime settimane agli italiani è incrementato di 7 miliardi rispetto all’anno scorso. Questo è dovuto all’aumento del numero dei dipendenti presenti nel Paese e al taglio del cuneo fiscale per le retribuzioni lorde annue inferiori a 35mila euro.