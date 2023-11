Lisurici (Noi Moderati): «L’amministrazione comunale di Matera punti sull’edilizia convenzionata per aiutare le giovani coppie e non solo»

«Sempre più spesso raccolgo testimonianze di giovani coppie materane che vorrebbero poter realizzare il proprio sogno di vita acquistando una casa per costruire il proprio progetto familiare, ma che purtroppo si scontrano con la dura realtà dei costi troppo elevati per un investimento di questo calibro.

E così mettono da parte le proprie ambizioni nell’attesa di novità positive che, a causa di vari fattori, non riescono momentaneamente a comportare una diminuzione dei prezzi.

Occorre, quindi, dare una risposta a questi giovani stimolando delle politiche efficaci ed efficienti che possano permettere di non ostacolare i loro sogni, oltre a sostenere le classi meno abbienti che non sono nelle condizioni di effettuare facili investimenti», afferma il consigliere comunale Francesco Lisurici (Noi Moderati).

«Auspico, dunque, che Matera possa puntare fortemente sull’edilizia convenzionata che darebbe la possibilità, soprattutto alle giovani coppie di acquistare appartamenti a prezzi calmierati, appunto stabiliti da apposita convezione.

Infatti l’edilizia convenzionata è una forma di edilizia popolare che si pone l’obiettivo di generare soluzioni abitative destinate a fasce di reddito basse o anche alle persone più giovani, quindi con minore disponibilità economica.

In questo caso, i comuni e le imprese di costruzione o cooperative si accordano per realizzare, e quindi immettere nel mercato, delle case a costi più bassi rispetto al mercato libero. Tra l’altro è soggetta a molti vincoli, necessari a scongiurare eventuali speculazioni», prosegue Lisurici.

«Come anticipato, questa modalità si caratterizza dalla presenza di una convenzione, stipulata per l’appunto fra i costruttori e il comune, per realizzare immobili che solitamente sono dislocati in terreni pubblici, ma anche privati soggetti a espropriazione.

Da qui il mio appello all’amministrazione comunale di avviare dei tavoli con imprenditori locali per cercare una soluzione in tal senso, in maniera tale da poter costruire un progetto che rappresenti un sostegno concreto alle giovani coppie materane, ma non solo.

Oltre naturalmente a essere indirizzata ai meno abbienti, essa costituisce una politica abitativa estremamente utile per scongiurare fenomeni di degrado cittadino. È il momento di assumere queste scelte coraggiose affinché si dia un segnale forte a una problematica che non può essere ancora trascurata», conclude il consigliere comunale Francesco Lisurici (Noi Moderati).