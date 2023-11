Il comune di Potenza intitolerà una strada o una piazza a Elisa Claps

Una strada o piazza principale del centro storico” di Potenza sarà dedicata a Elisa Claps, la studentessa potentina scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993, il cui cadavere fu trovato il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. Lo ha deciso stamani, all’unanimità, il consiglio comunale del capoluogo, approvando una proposta presentata dal consigliere Roberto Falotico.

“Sia chiaro – ha spiegato Falotico – che l’intitolazione a lei di una strada o piazza principale del centro storico della città è un atto doveroso e non riparatorio”. Falotico, inoltre, ha fatto riferimento al “dolore vissuto dalla famiglia Claps, alla quale come cittadino ancora prima che come rappresentante istituzionale sento di dover chiedere scusa” ha concluso.

Fonte: AGI