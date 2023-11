Dal 30 novembre Napoli World con la direzione di Enzo Avitabile

Trenta artisti provenienti da Norvegia, Francia, Tunisia, Spagna, Italia, Serbia parteciperanno a Napoli dal 30 novembre al 2 dicembre alla seconda edizione di ‘Napoli World-professionals meet-up & showcase festival’ promosso dal Comune per il macro progetto Napoli Città della Musica.

Organizzato dalla società Italian World Beat/Music Connection, vede alla direzione artistica Enzo Avitabile, nome della musica popolare e contaminata, il quale ha stilato un programma con artisti internazionali.

Previsto anche un omaggio a Marcello Colasurdo con un inedito concerto di Avitabile.

Con oltre 50 delegati dal mondo e dall’Italia, Napoli World rappresenta, sottolineano gli organizzatori, “una preziosa occasione per gli artisti selezionati dalla direzione artistica per esibirsi davanti ad una platea di direttori di importanti festival internazionali”.

Il progetto è pensato per la valorizzazione professionale, incontri B2B, formazione e audience development attraverso tutte le musiche “dal mondo” con un focus su quella popolare e folk napoletana e del Sud Italia.

Gli spettacoli sono gratuiti e si svolgeranno il 30 novembre, 1 e 2 dicembre nel Teatro Bellini e nei club Bourbon Street e Tools. In programma la musica live di Sangennarobar, Francesco Loccisano/Marcello De Carolis Duo, Hiram Salsano, Osso Sacro, Tupa Ruja, Enerbia, Enzo Avitabile, Alexandra Archetti & Steinar Raknes, Joana Gomila & Laia Valles, Scialacore, Frigya Project, Naked, Neapolis super orchestra (Bagarija Orkestar featuring Ars Nova Napoli).

Tra le iniziative da segnalare il panel organizzato dal network Sounds Of Europe (rete di 13 festival internazionali in 11 Paesi) dal titolo Women In World Music, From Artists To Promoters, Managers, Journalists… che dalle 11:30 del primo dicembre al Piccolo Bellini tratterà il ruolo professionale delle donne nel mondo della musica.

Il 2 dicembre nel Foyer del Teatro Bellini (dalle 11:30) si svolgeranno Speed Meeting che permetteranno a discografici/manager/artisti di relazionarsi con i delegati dei festival internazionali invitati e presentare i propri progetti per stringere accordi artistici e commerciali.

ANSA