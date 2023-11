IL F.A.ME. PORTA LA BANDA DEL SUD A MONTALBANO E SENISE

Due appuntamenti con La Banda del Sud, che il Festival Appennino Mediterraneo porta in Basilicata

25 novembre 2023 a Montalbano Jonico – sala Madre Teresa di Calcutta – ore 21.00

26 novembre 2023 a Senise – Complesso di San Francesco ex Sala Consiliare Piazza Municipio – ore 18.30

La Banda del Sud

8 musicisti sul palco provenienti da 4 regioni del sud Italia

Un progetto Ideato e Prodotto da La Bazzarra

Direzione Musicale Mario Crispi

Direzione Artistica e Regia Gigi Di Luca

“La Banda del Sud” nasce sotto l’egida di un festival storico come è il Festival Ethnos che dal 1995 si tiene a Napoli e nei comuni vesuviani e la sua sezione osservatorio giovanile che è Ethnos GenerAzioni, mette insieme in un’unica esperienza artistica 8 musicisti selezionati dalle 4 regioni del Sud Italia (Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, ) per la costituzione di un’orchestra di musica popolare. Il progetto premiato per due anni di seguito come progetto speciale dal Ministero della Cultura, nel 2022 e per la nuova edizione con un taglio internazionale, “ Il Mediterraneo e La Banda del Sud “ nel 2023, vanta rispettivamente come direttore artistico e direttore musicale, Gigi Di Luca e il compositore Mario Crispi. Il concerto non ripropone un abusato canzoniere popolare meridionale, ma rigenera quella tradizione con composizioni originali e dialoghi musicali facendo emergere la capacità di trarre ispirazione dalla memoria fissata nei documenti sonori o di combinare quella di cui sono portatrici i musicisti stessi.

Con:

Raffaele Califano (Campania) voce, tamburo

Marcello De Carolis (Basilicata) chitarra battente

Luca Fabrizio (Basilicata ) mandolino, chitarra

Gabrio Bevilacqua (Sicilia) contrabasso

Hiram Salsano (Campania) voce, tamburo

Antonio Smiriglia (Sicilia) voce, tamburo

Emy Vaccari (Calabria) danza, tamburo, lira calabrese

Mario Crispi ( Sicilia), )direzione Musicale, fiati etnici

Gigi Di Luca, direzione artistica