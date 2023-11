Festival di Potenza: Davide De Marinis presenterà “Natale Magico”

Nel cast degli artisti che parteciperanno alla 22esima edizione del Festival di Potenza 2023 – serata di gala sabato 2 dicembre al Centro Teatrale Polivalente di rione Malvaccaro – ci sarà Davide De Marinis che presenterà “Natale Magico” il nuovo singolo, che da qualche giorno è in radio.

E’ il primo nome che il direttore artistico del Festival – Mario Bellitti – ha reso noto del cast di una ventina di artisti.

“Natale magico” è un brano dedicato a tutti i bambini del mondo. È un inno di speranza, in questo momento storico dove c’è tanto bisogno di pace, serenità e magia.

La canzone scritta da Davide de Marinis nasce due anni fa e viene realizzata durante le festività con il suo produttore Paolo Agosta che la ha arrangiata e mixata al Bunker Home Studio di Milano.

«Quando ho fatto sentire a tutte le persone care e alla mia famiglia la prima bozza di “Natale magico” ho visto l’emozione nei loro occhi – dice Davide De Marinis – questa cosa mi ha spronato ad andare avanti e a coinvolgere Marta Brando, giovane talentuosa artista R’n’b. Il nostro sogno è che diventi una delle canzoni di Natale in Italia di oggi e di domani “.

L’armonia e la melodia Italiana si fondono con l’arrangiamento in stile americano Swing-Pop. Tutti gli strumenti sono suonati da Agosta e con Davide de Marinis e Marta Brando c’è il coro di bambini dell’Istituto comprensivo Cardarelli Massaua di Milano.

L’idea del video si basa su cose che succedono allo schioccare delle dita dei due artisti, fino all’arrivo del coro dei bambini. Non manca certo Babbo Natale e una famiglia con bambini che giocano nella neve. Lo spazio che è stato pensato, ispirandosi al candore del video di “Imagine” di John Lennon, un posto spazioso ed estremamente elegante e minimale, la regia è di Paolo Agosta ed è stato girato a Milano al Cross+Studio e alla scuola di musica MC che ha prestato il coro dei bambini per le riprese.

Per conoscere gli altri artisti il direttore Bellitti rinvia ai prossimi giorni.

Davide De Marinis nasce a Milano e ha un’adolescenza trascorsa tra la musica e l’arte, frequentando l’Accademia di Brera e il Conservatorio. Ha dimostrato un grande entusiasmo per entrambe le discipline, dedicandosi sia ai pennelli che alla chitarra. Nel 1999 ha iniziato la sua carriera musicale con il singolo “Troppo Bella“, che ha ottenuto un grande successo, raggiungendo i primi posti delle classifiche radio italiane e partecipando al Festivalbar con una serata conclusiva all’arena di Verona.

Successivamente Davide ha lanciato altri singoli, tra cui “I sentimenti nascono” e ha ottenuto un quinto posto nella categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2000 con “Chiedi quello che vuoi“. Ha continuato la sua carriera con brani come “Gino“, “La Pancia“, “Fuori moda“, e “Non mi basti mai“.

Nel 2006, ha pubblicato l’album “Come da 2 lunedì“. Davide De Marinis è anche un autore di canzoni per altri artisti famosi, tra cui Toto Cutugno. Nel 2009, ha lanciato il singolo “Cosa cambia“, seguito da “Morandi Morandi“. Nel 2013, ha scritto e pubblicato “Mela godo“, un brano scanzonato che celebra la bellezza delle piccole cose.

Negli anni successivi, ha continuato a pubblicare musica, inclusi brani come “Stringimi più forte“, “Apro e chiudo” e “Piccanti parole“. Nel 2018, ha anche contribuito alla sigla “Amori della zia” per Domenica In. Nel 2019, ha partecipato su Rai 1 a “Ora o mai più” nella cui puntata finale ha presentato il suo inedito “Naturale“, che ha ottenuto un grande successo di pubblico, anche grazie a un coinvolgente videoclip con il cameo di Fausto Leali. Ha collaborato con Wanda Nara in un progetto musicale, duettando con lei nel brano “Nerazzurri si nasce“. Tante le sue partecipazioni televisive. A giugno 2023 ha pubblicato “Country Dance” con Enzo Salvi e Johnny Ponta.