SENISE: nasce l’associazione culturale S.U

Oggi Senise ha una nuova associazione S.U. “SENISE UNITA”. Si tratta di un’associazione di promozione sociale che vuole riunire i giovani e accomunarli nel raggiungimento dello stesso obiettivo: amare il proprio paese, le nostre tradizioni e le nostre qualità.

Siamo un gruppo di giovani intraprendenti, accomunati dalla stessa volontà e sottolineo dallo stesso coraggio in quanto vogliamo rappresentare una strada sicura e luminosa per ottenere il successo.

S.U. (interpretata come un’esclamazione: Su!) vuole essere un incoraggiamento per tutti noi che viviamo in questa terra poco valorizzata per le bellezze che ci circondano.

Insieme a tutti i giovani di Senise, vogliamo crescere ed essere pronti ad affacciarsi alla vita.

Tratteremo temi molto avvincenti quali: la cultura, le tradizioni e lo sviluppo locale, l’educazione alla legalità, la tutela dell’ambiente e anche ciò che riguarda le vicende amministrative del nostro paese.

L’idea nasce dal sottoscritto per aiutare a sensibilizzare i giovani senisesi a non discriminare il proprio paese.

Fin da piccolo ho sempre sognato di essere un punto di riferimento per i miei amici e per le persone che mi circondano, in quanto vorrei far sì che le persone possano cambiare i giudizi negativi affinché si trasformino in soddisfazioni e, inoltre, per invitare tutti ad amare le proprie “radici” e a non dimenticarle.

Vorrei, altresì, essere una persona che vuole assumersi responsabilità concrete per lo sviluppo ideologico dei giovani senisesi.

Per me è un grande onore, ma soprattutto è un grande piacere rappresentare tutti i giovani di questa realtà, ma anche tutti quelli che ci hanno lasciato prematuramente.

Ricordo con affetto il mio amico Ivan Guarino e tutti i giovanissimi di questa comunità che in questo anno 2023 ci hanno fatto percepire con considerevole afflizione la loro improvvisa scomparsa, in quanto dovevano continuare a scrivere il loro FUTURO. Siamo noi gli artefici del nostro futuro per cui dobbiamo iniziare a metterci all’opera. Nello stemma dell’associazione sono rappresentati i monumenti artistici e culturali del nostro paese ovvero il campanile della chiesa Madre, il campanile della chiesa San Francesco, la diga di Montecotugno e una salita percorsa da un motorino bianco.

La salita rappresenta la strada ripida per ottenere il successo e il motorino lo si vuole associare al mondo giovanile.