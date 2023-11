MASTERCLASS DEDICATO AI CAVATORI A 1° FORUM TARTUFO BIANCO E NERO

Dedicata ai cavatori e alle associazioni di tartufai, la terza giornata del Forum si aprirà alle 10.00, alla Galleria Civica, con la masterclass dal titolo “Tartufo e commercio. Stagionalità e legislazione, condotta da Mauro Carbone, direttore del Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba.

Seguirà il focus sull’analisi sensoriale del tartufo, a cura di Stefano Cometti del Centro Nazionale Studi Tartufo di Alba. Sul tema allevamento e benessere del cane da tartufi sarà il turno di Luigi Di Bacco, educatore cinofilo C.O.N.I., tartufaio della Maiella (Abruzzo) che da remoto approfondirà l’argomento di interesse per i possessori di cani da tartufi.

In chiusura della prima parte dell’attività formativa, cooking show dell’Unione Regionale Cuochi Lucani che animerà Largo Pignatari alle 12.30, con degustazione a base di pancotto condito con tartufo bianco.

Per l’ora di pranzo nei ristoranti e bistrot della città che hanno aderito al percorso del gusto, sarà possibile anche nella terza giornata assaggiare ricette a base di tartufo.

Nel pomeriggio, dalle 15.00, alla Galleria Civica, continueranno le masterclass dedicate alla cerca e alla cavatura del tartufo in Italia e al significato del riconoscimento UNESCO. In particolare, Antonio Degiacomi, vice-presidente Associazione Nazionale Città del Tartufo, affronterà il tema sul ruolo delle Città del Tartufo e della Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani. Interverrà successivamente Tino Marolo, presidente dell’Associazione Tartufai delle Rocche del Roero sul tema diffusione e valore dell’associazionismo dei tartufai.

Panel conclusivo sullo sviluppo del settore.

Il panel conclusivo delle 17.00, dedicato alle strategie di sviluppo per la microfiliera del tartufo lucano, introdotto e moderato da Filippo Radogna, vedrà gli interventi di: Piernicola Viggiano e Antonio Bellotti dell’ufficio Foreste e tutela del territorio della Regione Basilicata; Vittorio Restaino, autorità di gestione C.S.R. Basilicata 2023-2027 e di Emilia Piemontese, dirigente generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata. Concluderà i lavori del 1° Forum regionale del tartufo bianco e nero, Alessandro Galella, assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata.

Alle 18.30, con un brindisi di arrivederci, previsto il consueto cooking show in Largo Pignatari, a cura dell’Unione Regionale Cuochi Lucani con degustazione di risotto mantecato con caciocavallo podolico e tartufo bianco.

Per gli appassionati e i cultori del gusto, sarà possibile per cena assaporare pietanze e aperitivi a tema nei ristoranti e bistrot che hanno aderito al percorso del gusto, diamanti in cucina.

Tutte le attività sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il 1° Forum regionale del tartufo bianco e nero è organizzato dalla Direzione generale Politiche agricole della Regione Basilicata, struttura di Agromarketing, con il patrocinio del Comune di Potenza, la collaborazione del Centro Nazionale del Tartufo di Alba, Alsia, Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione, Unione Regionale Cuochi Lucani, Associazione Nazionale Tartufai Italiani – Basilicata.

Per maggiori informazioni: www.basilicatatipica.it – @[email protected]