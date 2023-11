VITTORIA DI SQUADRA, IL DERBY CON IL BRINDISI VIENE DECISO DA UNA RETE DI CIANCI

Il Taranto si fa subito pericoloso al 1′: il colpo di testa di Ferrara, dopo un cross di Mastromonaco termina di poco fuori. Gli ionici ci riprovano 10 minuti più tardi: Orlando prova a calciare risolvendo una mischia in area, sfera deviata in corner. Sul susseguente corner Riggio colpisce di testa, Albertazzi blocca. Ancora Taranto: al 32′ destro da fuori di Calvano, la palla si spegne sul fondo alla sinistra di Albertazzi. La prima parte di contesa termina a reti bianche. I rossoblù vanno vicini alla marcatura in apertura di secondo tempo: il destro a giro di Kanoute viene deviato provvidenzialmente in angolo da un difensore brindisino. Al 53′ Orlando ci prova in rovesciata, gli ospiti mandano ancora in corner. Gli uomini di Capuano hanno in mano il pallino del gioco: destro da fuori di Calvano al 55′, palla alta. Il gol che decide la gara arriva al 58′: Orlando calcia una punizione dalla destra, Cianci trova la zampata vincente che supera Albertazzi. Al 74′ gli ionici vanno vicini al raddoppio: Fabbro innesca Zonta che si vede respingere il suo diagonale dall’estremo difensore biancoazzurro. Gli ospiti si vedono solo al 91′: Galano calcia una punizione, Vannucchi sventa ogni pericolo mandando in angolo. La contesa termina dopo tre minuti di recupero con la vittoria dei rossoblù. Ora gli ionici torneranno sul campo mercoledì prossimo per prepare al meglio l’impegno con la Casertana, in programma lunedì 27 novembre, sempre allo Iacovone.

IL TABELLINO:

Taranto, stadio Erasmo Iacovone

sabato 18 novembre 2023, ore 18:30

Serie C/C 2023/24 – giornata 14

TARANTO-BRINDISI 1-0

RETE: 58′ Cianci

TARANTO (3-4-3): Vannucchi – Riggio, Antonini, Luciani – Mastromonaco, Zonta (76′ Fiorani), Calvano, Ferrara – Orlando (70′ Fabbro), Cianci, Kanoute (70′ Romano). A disp.: Loliva, De Santis, Samele, Kondaj, Hysaj, Papaserio, Capone. All. Ezio Capuano.

BRINDISI (4-2-3-1): Albertazzi – Valenti, Bizzotto, Cappelletti, Monti – Ceesay (78′ De Angelis), Malaccari – Albertini (68′ Galano), Lombardi (78′ Costa), Golfo (68′ Moretti) – Fall (68′ Ganz). A disp.: Auro, Saio, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Petrucci, Bellucci, De Feo. All. Ciro Danucci.

ARBITRI: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Munerati-Tagliaferri; IV Totaro)

NOTE: Ammoniti: All. Capuano (T), Bizzotto (B), Kanoute (T), Malaccari (B), Monti (B), Fabbro (T), Romano (T).