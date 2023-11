Lucani sempre più poveri, le famiglie assistite sono 1700

Secondo i dati pubblicati dalla Caritas di Basilicata, nel 2023 le famiglie assistite dalla Caritas lucana sono aumentate del 10% rispetto all’anno precedente, raggiungendo quota 1700. Questo dato è significativo, poiché indica che la povertà in Basilicata è in aumento.

Le famiglie assistite dalla Caritas sono principalmente quelle con figli minori, con persone disabili o con anziani. Le principali necessità sono legate al cibo, all’affitto e alle spese mediche.

La direttrice della Caritas di Potenza, Marina Buoncristiano, ha dichiarato che “la povertà in Basilicata è un problema strutturale, che non può essere risolto solo con l’aiuto delle associazioni di volontariato. Occorre un impegno da parte di tutte le istituzioni, per creare le condizioni per un lavoro dignitoso e per garantire a tutti i lucani un’esistenza decorosa”.

I dati della Caritas confermano quanto già rilevato da altri studi, che indicano che la Basilicata è una delle regioni più povere d’Italia. Secondo il Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia 2023, in Basilicata il tasso di povertà assoluta è del 13,2%, il più alto del Mezzogiorno.

Le cause della povertà in Basilicata sono molteplici, e includono la bassa occupazione, la scarsa produttività del territorio e la mancanza di infrastrutture. La pandemia di COVID-19 ha inoltre contribuito ad aggravare la situazione, aumentando il numero di persone che hanno perso il lavoro o che hanno visto ridurre il proprio reddito.

Per affrontare il problema della povertà in Basilicata, è necessario un intervento a più livelli. Occorre promuovere la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, migliorare l’istruzione e la formazione professionale, e rafforzare il sistema di protezione sociale.

