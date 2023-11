Dinamo il nuovo album del contrabbassista lucano Pippi Dimonte

E’ uscito da pochi giorni “Dinamo” il quinto album del contrabbassista e compositore Pippi Dimonte. Con questo nuovo lavoro, molto diverso rispetto ai Cd precedenti, il musicista lucano ci catapulta nel mondo del Gipsy Jazz, quello inventato cento anni fa dal leggendario Django Reinhardt.

Yorakàl, Krusco Swing, Rosa Maria, Arbereshe, Donnafugata, Daniel Porque Chora?, Ribeira, Kroke, Caprarizza sono le nove tracce del Cd, tutte sue composizioni originali, volutamente impostate con stili e ritmi provenienti da tutti i punti cardinali: swing, bossa, klezmer, turkish, balkan, valzer, chora, milonga, blues… tutto all’interno di una cornice jazz-manouche, insomma un caleidoscopio di colori e cromatismi virtuosi di eccezionale fattura grazie alla straordinaria bravura dei suoi compagni di viaggio.

“Dinamo” è un percorso che ci conduce nel vasto panorama delle musiche gitane e tradizionali, un elogio all’artista nomade, un continuo richiamo alle atmosfere di feste e danze popolari. Musica acustica, diretta, con ritmiche trascinanti e melodie virtuose che lasciano grande spazio all’improvvisazione ed alla fantasia dei solisti.

Con Pippi Dimonte al contrabbasso troviamo Roberto Beneventi all’accordion, Francesco Giacalone al clarinetto, Giangiacomo Rosso alla chitarra, Emiliano Alessandrini al pandejro (nei brani 1,4,6) e Giulia Meci voce nel brano 8. L’album è stato registrato, mixato e masterizzato presso lo Studio Jambona Lab di Livorno da Antonio Castiello e Aldo De Sanctis, l’art work di copertina è di Mirko Della Monica ed è disponibile su tutti gli store: Bandcamp, Apple Music, Amazon Music, iTunes, Deezer, YouTube ecc.

Giuseppe ‘Pippi’ Dimonte è un musicista e compositore originario di Bernalda che vive a Bologna. Dotato di grande tecnica e versatilità suona con numerose formazioni jazz e col suo contrabbasso è sempre in giro per concerti sia in Italia che all’estero. Ha suonato in Cina, Turchia, Spagna, Francia, Olanda, Germania, Svizzera, Polonia, Romania ecc. Diplomato in Contrabbasso Classico (V.O.) ha studiato presso il Conservatorio “E.Duni” di Matera ed il Conservatorio “GB. Martini” di Bologna. A 17 anni è già compositore iscritto alla SIAE dove deposita i suoi primi lavori. Ha pubblicato cinque album con tutte composizioni proprie dove il basso elettrico o il contrabbasso sono i protagonisti indiscussi di tutte le tracce: Morning Session (2014), Hieronymus (2016), Trio Mezcal (2018), Majara (2020), Dinamo (2023).