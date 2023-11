Scuola, dialetti: pubblicato il bando di ” Salvala tua lingua locale”, le iscrizioni entro il 18 gennaio 2024

Prende il via la nona edizione della sezione “Scuola” del premio letterario nazionale, dedicato ai dialetti, “Salva la tua lingua locale”.

𝐺𝐿𝐼 𝐸𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝐴𝑇𝐼 𝐴𝑀𝑀𝐸𝑆𝑆𝐼. Tre le sezioni a bando: Poesia, Prosa e Musica, tutte a tema libero; di seguito i dettagli degli elaborati ammessi. Sezione Poesia: sino a tre poesie di massimo 90 versi (con relativa traduzione in italiano). Sezione Prosa: ammesso un lavoro in prosa (racconto, storia, favola, con relativa traduzione in italiano) di non più di due cartelle (3600 battute spazi inclusi). Sezione Musica: fino a tre composizioni musicali, corredati di testo (con relativa traduzione in italiano) e musica, (registrazione su file MP3 o formati simili – durata massima di 5 minuti).