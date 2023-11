Incendio di un’auto a Baragiano: paura nella notte, ma nessun ferito

Baragiano, 17 novembre 2023 – Paura nella notte a Baragiano, in provincia di Potenza. Intorno alle 2.30 un’auto ha preso fuoco in un garage di un edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

La squadra ha lavorato per oltre 5 ore. L’incendio ha provocato danni significativi all’auto, che è stata completamente distrutta. Nessuno è rimasto ferito.

Le cause del rogo sono ancora incerte. I vigili del fuoco stanno indagando per stabilire se si sia trattato di un incidente o di un atto doloso.

L’episodio ha creato grande apprensione tra i residenti della zona. L’incendio, infatti, si è verificato in una zona residenziale, dove sono presenti diverse abitazioni.