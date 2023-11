BASILICATA CREATORS, ON LINE LE PRIME AZIENDE LUCANE

Le prime 18 imprese lucane che hanno partecipato al progetto “Basilicata Creators” sono on line, sul sito https://creators.regione.basilicata.it/azienda/

L’iniziativa a cura dell’Ufficio stampa e comunicazione della Regione Basilicata mira a declinare il piano strategico regionale del 2022, nel quale era centrale la valorizzazione dell’imprenditoria endogena.

Lo sforzo creativo e di comunicazione richiesto alle imprese lucane ha avuto una prima risposta e sarà poi data evidenza nelle prossime settimane sui social, così come già avviene con i podcast, che raccontano lo spirito e il sacrificio imprenditoriale dei territori lucani.

Le aziende che si sono candidate entro il 15 Novembre parteciperanno al contest in cui, un’apposita commissione, valuterà i prodotti e assegnerà due riconoscimenti: “Impresa creativa” e “Best creators”, rispettivamente per le aziende e i videomaker che hanno realizzato i video promozionali migliori.

Ma Basilicata Creators nasce per dare visibilità mediatica alle realtà imprenditoriali locali che vivacizzano l’economia del territorio e quindi, a prescindere dalla scadenza per la partecipazione al contest, tutte le aziende lucane interessate possono continuare a registrarsi per avere una pagina dedicata sul sito del progetto.

E’ sufficiente inviare un video – realizzato in formato verticale, possibilmente 1080×1920, della durata di circa 90 secondi – in cui si raccontano storia, prodotti, servizi e mission aziendale – all’indirizzo mail [email protected].

La Basilicata produce, ne abbiamo le prove.