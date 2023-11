Azione, “Basilicata Domani” fa tappa in Val d’Agri per parlare di Transizione Energetica

Nuova tappa per “Basilicata Domani”, il percorso di ascolto e co-progettazione del programma di governo per la Regione messo in campo dalla segreteria regionale di Azione Basilicata. Al centro del nuovo appuntamento, che si terrà venerdì 17, ore 17, presso la Biblioteca Comunale di Marsicovetere (Via Giuseppe Verdi, Villa d’Agri), ci saranno i temi legati alla transizione energetica e allo sviluppo della Val d’Agri. Il dibattito sarà introdotto dal saluto istituzionale del Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri, e dalla relazione di Paolo Laguardia, Responsabile regionale Lavoro e Impresa di Azione Basilicata. Al dibattito interverranno: Luigi De Lorenzo, Presidente Gal Lucania Interiore; Giuseppe Paternò, Presidente ITS Academy di Basilicata; Michele Margherita, Presidente Sezione Energia e Ambiente Confindustria Basilicata. Le conclusioni saranno affidate al Segretario Regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano, e al Consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di Azione, Marcello Pittella. I lavori saranno moderati dalla giornalista Margherita Sarli.