PM Gruppo Macchia , contro il Volley Barletta arriva un punto prezioso al percorso crescita

Un altro piccolo tassello per la PM Gruppo Macchia Potenza nel suo percorso di crescita stagionale. Contro la Nelly Volley Barletta arriva un punticino prezioso nonostante il ko subito per 3-2 tra le mura amiche della Palestra Caizzo. Gara in salita per le ragazze di coach Stefano Zangheri che sono andate sotto di due set ma hanno trovato la forza di rientrare e giocarsi tutto al tie-break dove però Di Camillo e compagne arrivano appannate e stanche. Nel primo set sostanziale equilibrio per la prima parte del set, poi Nelly allunga ma la PM Volley tiene testa e regge l’urto ma le ospiti allungano nel finale e chiudono 23-25. Il secondo parziale lo amministra la formazione di Barletta che va a chiudere poi sul 15-25. Nel terzo set arriva la reazione di carattere della rossoblù di casa che entrano in campo agguerrite e prendono il toro per le corna trovando il massimo vantaggio sul +11 (21-10) e andando a chiudere senza problemi sul 25-18. Il processo di rimonta continua nel quarto parziale con Di Camillo e compagne che vogliono ripetersi e trascinare la Nelly Volley al tie-break, le ragazze di Zangheri hanno ragione e arrivano a chiudere sul 25-21. Al tie-break c’è stanchezza e ne approfitta il Barletta che entra in campo più fresca arrivando al cambio campo sull’1-8, la Gruppo Macchia prova a recuperare e quando sembra tutto finito, sul 3-13 tirano fuori tutte le energie residue mettendo pressione alle ospiti con un break di 5-0 (8-13) ma che non basta, Nelly Volley mette a terra la palla del definitivo 9-15 che chiude i conti. Settimana prossima altro turno interno per la PM Gruppo Macchia Potenza, sabato 18 novembre alla Caizzo arriva la Zest Terlizzi che occupa le prime posizioni del girone A.