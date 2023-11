Incontro della Pro Loco Scanzano Jonico Aps per programmare i prossimi eventi

Si è svolta ieri sera a Scanzano Jonico (Mt) la riunione operativa dell’associazione turistica – culturale Pro Loco Scanzano Jonico Aps per l’organizzazione dei prossimi eventi.

All’incontro presieduto dal Presidente Francesco Calone unitamente ai componenti del direttivo: Dhebora Cerulli vicepresidente, Teresa Porto segretaria, Gianni Olivelli tesoriere e i consiglieri Salvatore Imperio, Antonio Felice Boffilo, Nicola Rimoli, sono intervenuti per un saluto l’assessore del Comune di Scanzano Jonico Vincenza Natale con delega all’associazionismo, cultura e Pro Loco, e Rocco Franciosa presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps.

La Pro Loco Scanzano Jonico Aps iscritta al Runts – registro unico nazionale terzo settore e affiliata alla Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps, nata con lo scopo di portare avanti in sinergia con le istituzioni le attività di promozione, accoglienza, informazione ed animazione turistica territoriale, punta nell’immediato a realizzare una serie di eventi nel periodo natalizio in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e le associazioni locali per incentivare la promozione turistica invernale del centro jonico.

“Siamo un’associazione libera e aperta a tutti ci tiene a sottolineare il Presidente Francesco Calone, composta al momento da 25 soci tra cui molti giovani e persone con esperienza maturata in altre realtà associative con tanta buona volontà di operare bene per la crescita sociale e turistica puntando alla valorizzazione delle tradizioni locali con un occhio attento al futuro”.

Nel suo saluto l’Assesore Natale ha dichiarato “la costituzione della nuova Pro Loco Scanzano Jonico è sicuramente un traguardo importante non solo per i soci fondatori ma per l’intera comunità scanzanese, che potrà finalmente avere delle positive aspettative sul rilancio del turismo e delle attività di ogni genere presenti sul territorio. Grande merito va riconosciuto a coloro che hanno sempre creduto nella costituzione dell’associazione e che finalmente sono riusciti nell’intento programmato. Rivolgo i miei migliori auguri di un buon lavoro al Presidente, al direttivo e ai soci tutti – ha concluso l’assessore Natale – auspicando una proficua collaborazione con l’Amministrazione Comunale”. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ha espresso “vivo compiacimento per la nascita della Pro Loco Scanzano Jonico Aps che rappresenta un importante presidio nella costa jonica per l’attività di valorizzazione territoriale e di promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale che farà sicuramente bene potendo puntare sulla sensibilità dell’ Amministrazione comunale e del Sindaco Pasquale Cariello che ha fortemente voluto nella sua squadra di governo un assessore con delega alla Pro Loco”.