Fondazione FareFuturo Senise su Sanità Lucana

Nella sanità si è toccato il fondo. I tempi biblici delle liste d’attesa con cui si erogano in Basilicata le prestazioni sanitarie, rappresentano la madre di tutti i problemi.

La fondazione FareFuturo di Senise esprime la piena solidarietà ai focolai di protesta che si sono levati dal nosocomio di Lagonegro.

Una gestione scellerata che si è consumata nel tempo la cui responsabilità ha una chiara natura politica. Oggi chi polemizza, dimentica di aver governato la sanità per decenni e di aver fallito.

Cosa ha prodotto il blocco di potere del Pd nella sanità, con i suoi conflitti di interesse e potere forti sfacciatamente schierati per deliggittimare il centro destra ?

Oggi i problemi e le difficoltà esistono ancora e sono molto pesanti da sopportare, ma sono da addebitare a una mancanza di programmazione e di non aver reciso in maniera netta con il passato. Sicuramente il sistema sanitario deve migliorare e di molto, ma non può tornare indietro.

I cittadini di Senise e paesi limitrofi ormai evitano di andare all’ ospedale di Lagonegro per le tante inadempienze presenti e criticità riscontrate.

Quando i nostri malati in emergenza, vengono portate dalle ambulanze del 118 al nosocomio di Lagonegro, trovano reparti, che secondo il Sindaco, sono da terzo mondo, con ascensori guasti da mesi, infiltrazione d’acqua nelle sale operatorie, medici disperati in numero esiguo e costretti a turni infernali, mentre il pronto soccorso si trova in spazi angusti e arrangiati con penuria di personale e di una sala mortuaria in condizioni indegne in un paese civile dove non si può nemmeno morire.

A tutto questo si aggiunge la crescita della povertà in tutto il meridione che provoca una crescita della disuguaglianza sociale, che non permette ai più disagiati a recarsi presso altre strutture che sono private e più distanti, che non possono sviluppare un rapporto fiduciario sanitario, per mancanza di una disponibilità economica.

Addirittura in certe famiglie questo impedisce loro l’acquisto anche di medicinali salvavite necessari per la loro salute. Bisogna dunque porre fine a questo inspiegabile disinteresse delle istituzioni lucane preposti per le quali le criticità segnalate sono gravi e richiedono soluzioni immediate e concrete.

Ancora una volta la Fondazione fare Futuro, come è stato fatto anche per l’ospedale di Policoro, invita gli organi di governo regionali e nazionali, ad intervenire in tempo utile per evitare le drammatiche emergenze sanitarie che si verificano ogni giorno.

Prof Giovanni Lonetti

coordinatore della Fondazione del Senisese e dell’ area sud di Basilicata