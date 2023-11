Nella Guida Michelin Italia 2024 sono 29 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti.

In anteprima sul lancio della 69/ma edizione della “rossa” che si terrà a Brescia, presso il Teatro Grande, il prossimo 14 novembre, Michelin annuncia la schiera di insegne a cui è riconosciuto il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate.

Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione.

“In questi locali – precisa Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida Michelin Italia – va in scena il territorio, non sempre proposto in modo tradizionale, ma sempre attenti al gusto, al prodotto e alla filiera.

Tra le novità della selezione 2024, La Locanda Pincelli – all’interno di un ex circolo operaio a Bologna – che propone una cucina di qualità, fantasiosa e creativa, dove l’unica concessione alla tradizione sono i tortellini.

Nel centro storico di Genova, Il Rosmarino, rimarchevole espressione della cucina ligure con sapori intensi e gustosi.

Da un estremo all’altro del mar Tirreno, al Vecchio Porto di Villa San Giovanni: ristorante colorato, moderno, in cui il buon pesce fresco locale viene cucinato e servito con un misto di fantasia e classicità, con una variegata proposta di crudi.

Infine, una piacevole scoperta è stata l’Aciniello di Campobasso, una divertente e inaspettata cucina molisana per una trattoria imperdibile per la fragranza dei suoi piatti” .

Questi i 29 nuovi Bib Gourmand per la Guida Michelin Italia 2024: Del Belbo – Da Bardon San Marzano Oliveto (At) in Piemonte, Mezzolitro Vini e Cucina a Rho (Milano). Rimulas a Voghera (Pv), Rosmarino a Genova. Apollonia a Nalles (Bolzano). Krone a Aldino (Bolzano).

Oberraindlhof a Madonna di Senales (Bolzano), Osteria Platzegg a San Michele (Bolzano). Ostaria Tyrol a Moena (Trento), Osteria Madonnetta a Marostica (Vicenza). Locanda Pincelli a Selva Malvezzi (Bologna), Nuova Roma a Sasso Marconi (Bologna), Buca 18 a San Clemente (Rn), L’Oste Dispensa a Orbetello (Grosseto), La Cerreta Osteria a Sassetta (Livorno), Camiano Piccolo a Montefalco (Perugia), Stella a Casaglia (Perugia), Nana Piccolo Bistrò a Senigallia (Ancona), Il Ritrovo d’Abruzzo a Civitella Casanova (Pescara), Aciniello a Campobasso, La Dispensa di Armatore a Cetara (Salerno), La Fratanza a Nocera Superiore (Salerno), Vecchio Porto a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), ChiaroScuro a Cagliari, Old Friend a Cagliari, Sa Mandra ad Alghero, Osteria Acqualavica a Catania, Salotto sul Mare a Terrasini (Palermo), La Locanda del Colonnello a Modica (Ragusa).

Le regioni con più Bib Gourmand sono: Emilia-Romagna 34 bib; Lombardia 29 bib; Piemonte 28 bib; Toscana 26 bib; Veneto 20 bib. Ma numerosi i nuovi riconoscimenti in Trentino Alto Adige e In Sardegna.

La nuova selezione sarà disponibile sul sito della Guida Michelin e sulle app iOS e Android a partire dalle ore 20.00 del 14 novembre.

