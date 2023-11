L’arte contemporanea impazza a Torino, cuore è Artissima

Torino è fino a domenica la capitale dell’arte contemporanea.

Le prime a partire nella lunga e intensa Art Week sono state Apart Fair alla Promotrice delle Belle Arti, importante appuntamento per il mondo dell’antiquariato e Paratissima alla Cavallerizza, ma il clou è nel week end dal 3 al 5 novembre con la trentesima edizione di Artissima, tra le fiere più accreditate e seguite al mondo da collezionisti e galleristi, amata anche dal pubblico.

La città è piena di visitatori – turisti, direttori di musei, artisti, giornalisti, critici, appassionati – e l’euforia è grande con una concentrazione incredibile di appuntamenti che rende vano lo sforzo di vedere tutto, ma crea un’atmosfera quasi magica.

Qualcuno lamenta la mancanza di un coordinamento tra le varie sedi, ma poi ammette che sarebbe impossibile perché il bello è proprio quello di poter scegliere, di avere ognuno la propria agenda.

Oltre alle fiere – dove sono previste anche performance, incontri, eventi – ci sono le nuove mostre, a partire da Picasso a Palazzo Saluzzo Paesana, Mirò al Museo Storico Nazionale d’Artiglieria, Heyez alla Gam, il liberty a Palazzo Madama, Pistoletto al Castello di Rivoli, Bayrle alla Pinacoteca Agnelli, Paulina Olowska alla Fondazione Sandretto,Sarah Sze e Sara Enrico alle Ogr. Sabato ci sarà la Notte delle arti contemporanee, mentre da poco sono state accese le Luci d’Artista, appuntamento che si ripete da 26 anni.

Due fiere – Paratissima e The Others – danno l’addio alle loro sedi, rispettivamente la Cavallerizza e Torino Esposizioni, e si preparano a cercare una nuova casa. Flashback, che dà spazio all’arte di tutti i tempi, l’ha già trovata nella grande villa in corso Giovanni Lanza 75, dove gallerie di tutto il mondo espongono su 20.000 metri quadrati.

Riassume lo spirito dell’Art Week Diffusissima che coinvolge 75 luoghi in città, mentre tra le novità c’è Umbertissima alla Galleria Umberto I con musica, arte e incontri fino a domenica.

Al centro di tutto c’è Artissima: per la trentesima edizione il direttore Luigi Fassi ha portato all’Oval 181 gallerie da 33 Paesi. “Oggi Attissima è una piattaforma di aggiornamento per collezionisti e direttori di musei che – sottolinea Fassi – stanno arrivando da tutto il mondo. Qui gli operatori del settore si incontrano, fanno affari, si rinnovano.

In 30 anni Artissima ha creato generazioni di nuovi collezionisti, galleristi e appassionati. E continua a farlo”.

(di Amalia Angotti)

ANSA