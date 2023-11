Ugl Matera: Cordoglio per scomparsa mamma Assessore Casino

“L’Ugl Matera si stringe al dolore che ha colpito l’assessore regionale Michele Casino e la sua famiglia per la perdita dell’adorata mamma, N.D. Angela Camicia. Appresa la triste notizia del decesso rivolgiamo il nostro più sincero e sentito affetto in questo triste ed indimenticabile momento, sapendo quanto gli era legata e lo choc che questa scomparsa gli causa”.

A testimonianza di tale sentimento è il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano.

“Ed è tanto più doloroso perché nessuno potrà sostituire la mamma, persona che amava, tanto meno qualunque parola si usi per aiutarlo a sopportare questa inammissibile assenza. Vorremmo perciò semplicemente dire all’amico Michele che condividiamo il suo dolore, sicuri che il tempo riuscirà a lenire, per quanto possibile, il dolore e lasciar spazio ai ricordi dei bei momenti trascorsi insieme alla cara mamma Angela. Le persone non ci lasciano mai definitivamente se continuano a vivere nel nostro cuore”. Il Segretario Giordano conclude dicendo:” Tutta l’Ugl si unisce al dolore dell’assessore regionale ed esprime condoglianze e cordoglio alle intere famiglie Casino-Camicia”.