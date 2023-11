Pina Picierno: vicepresidente del Parlamento Ue “Chiorazzo è il profilo giusto per un’alleanza democratica e per il futuro della Basilicata”

« Il futuro della Basilicata, in un contesto storico epocale sia sul fronte nazionale che internazionale. In un momento dove la guerra e la crisi energetica, climatica ed alimentare continuano ad essere i titoli di apertura dei quotidiani di tutto il mondo. A cui aggiungere le ulteriori preoccupazioni degli italiani causate dalle scelte del governo Meloni che invece di aiutare le famiglie, condizionano negativamente la vita dei cittadini. In primis su sanità e welfare, ma anche su lavoro e transizione energetica.

Scelte a cui i governatori di centrodestra, compreso il presidente lucano Vito Bardi, rispondono con il silenzio, pur trovandosi di fronte a un vero e proprio “scippo” di risorse destinate al Sud dal Pnrr, senza contare la riforma Calderoli, anche questa pienamente condivisa dal governatore lucano.

Serve un cambio di passo a partire dalle elezioni regionali di marzo, per passare poi alle europee di maggio. In questa direzione Picierno auspica una forte azione di aggregazione delle forze democratiche e riformiste che hanno a cuore il futuro di questa terra, guidate come dice “da una figura forte e credibile come quella di Angelo Chiorazzo”, fondatore della cooperativa Auxilium, da sempre impegnato nel sociale, anche con alcune missioni umanitarie nei paesi di guerra, ma soprattutto con l’impegno in favore dei più deboli. Personalità autorevole nei contesti internazionali, in grado di ridare alla Basilicata un ruolo di primo piano e di bloccare i disastri lasciati dal centrodestra e da una classe dirigente “morta”.

«Ho seguito con interesse la discussione per una grande alleanza democratica, popolare e riformista capace di porre fine alla disastrosa giunta Bardi. Credo che Angelo Chiorazzo sia una figura forte e credibile. Ho avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Angelo nel corso degli anni su migranti, sociale e solidarietà e credo che la sua storia possa essere la migliore assicurazione per le esigenze politiche e territoriali di forze diverse tra loro ma accomunate dagli stessi principi di solidarietà e progresso. Mi sono ritrovata con lui tra le strade di Leopoli, di Kyiv, di Bucha come tra le strade di Senise, di Matera e la sensazione che ho sempre avuto è stata di avere accanto una persona che ha lavorato e lavora con coraggio per il bene comune.

Credo che la sua disponibilità a guidare una coalizione plurale sia una bella notizia per la Basilicata e le recenti indicazioni del Partito Democratico e del segretario Lettieri vanno nella direzione giusta e generosa: individuare una personalità in grado di rappresentare la Regione in contesti europei e internazionali, in grado di tenere insieme una alleanza larga e plurale. Mentre la destra decide le candidature con i bilancini nazionali dei partiti, il Pd è pronto ad indicare le soluzioni migliori per il governo del territorio, decise dal territorio».