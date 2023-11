Halloween, risultati controllo territorio di Carabinieri a Potenza e provincia

In occasione della notte oramai nota come quella di Halloween, i Carabinieri dei reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Potenza hanno svolto, in città e nell’intera provincia, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a garantire i festeggiamenti in piena sicurezza.

Al termine del servizio sono stati complessivamente controllati 258 veicoli ed identificate 352 persone. Di queste 1 è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica potentina per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti mentre 8 sono quelle segnalate alla Prefettura di Potenza per uso ai fini non terapeutici delle stesse sostanze.

Sequestrati complessivamente 32 grammi di hashish e 3 di marijuana. Ritirate anche 4 patenti ed elevate 14 contravvenzioni al codice della strada. Sempre nella serata di ieri, inoltre, i Carabinieri della Compagnia di Potenza hanno tratto in arresto un cittadino extracomunitario 32enne per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, ospite presso un centro di prima accoglienza, alla notifica del provvedimento cautelare degli arresti domiciliari come aggravamento della precedente misura dell’obbligo di dimora cui era sottoposto, si scagliava contro i militari dell’Arma minacciando altresì, alla presenza dei Carabinieri, il personale della struttura se non gli avessero consegnato le chiavi della stanza dove venivano conservati i medicinali nonché la somma di 1.000 €uro.

Immediatamente bloccato dagli stessi Carabinieri, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto al carcere di Potenza a disposizione della locale Autorità Giudiziaria. Trattandosi di procedimento penale nella fase delle indagini preliminari, nei suoi confronti vige il principio costituzionale di non colpevolezza fino all’emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.