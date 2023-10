Halloween nei parchi a tema

BERGAMO – Fantasmi, zombi, streghe e zucche danzanti animano i parchi a tema per Halloween, la festa del trick-or-treat, dolcetto o scherzetto, che tra il 31 ottobre e il primo novembre celebra in versione moderna il capodanno celtico, dove si lotta contro i demoni con travestimenti che sbeffeggiano la paura.

Nei principali parchi a tema la festa è già iniziata da qualche settimana, ma gli spettacoli più ‘mostruosi’ si concentreranno nel weekend di Ognissanti.

Ecco qualche suggerimento per festeggiare Halloween con tutta la famiglia.

Per la giornata del 31 ottobre il parco di divertimento Leolandia, in provincia di Bergamo, ha organizzato una grande festa, HalLeoween, con giochi, spettacoli, animazioni e l’incontro con i draghi.

Dalle 10 alle 21.30 oltre alle numerose animazioni a tema ci sarà l’incontro con il maestoso drago che sorveglia minaccioso il parco dall’alto della Torre Mediterranea e accoglie gli ospiti con nuvole di fumo e inquietanti ruggiti.

Diciotto metri di possanza alata, nove metri di larghezza, ruvide squame dal colore cupo, il drago è visibile da tutti gli angoli del parco ed è il secondo protagonista della saga dei draghi, dopo il gigantesco Drago Marino, avvinghiato al vascello pirata.

Accanto a loro, altri draghetti più piccoli nella zona delle rapide di Leonardo e alcune uova che devono ancora schiudersi. I draghi saranno protagonisti di un gioco interattivo che coinvolgerà gli ospiti di tutte le età: tramite il proprio smartphone adulti e piccini potranno seguire i consigli del drago e partecipare a una caccia al tesoro per trovare 4 sfere magiche la cui unione, dopo il tramonto, darà vita a uno speciale spettacolo, seguito da una cascata di fuochi pirotecnici.

Tra zucche, streghe pasticcione e scope volanti, la giornata sarà animata da spettacoli e una parata stregata per le vie del parco.

A Roma dal 28 ottobre al 5 novembre Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, celebra Halloween con spettacoli unici e la notte del 28, del 31 ottobre e del 4 novembre con feste indimenticabili.

Ci si diverte tra zucche stregate e balle di fieno, creature mostruose, 13 attrazioni da paura, le bare del cinema dove scattarsi un selfie, tanti spettacoli dal vivo, gli artisti del Circo Bianco e le cene a tema.

Grande attesa per la ‘Notte delle Streghe’ del 31 ottobre con 40 attrazioni, animazioni in Cinecittà street e la musica del rapper Don Cash.

Per i ragazzi nel Teatro 1 c’è l’Halloween Resurrection, la più grande festa di Halloween dei licei di Roma e per tutti ‘Voglio Tornare negli anni 90’, festa multimediale che rievoca quei mitici anni e fa scatenare sulle note dei grandi successi del tempo.

Sabato 4 novembre gran finale con la ‘Halloween Night 2-La vendetta’ con spettacoli dal vivo, concerti a tema horror. Per i più piccoli, la fattoria delle zucche, un Halloween contadino con laboratori di intaglio e decorazione delle zucche, da portare a casa a fine giornata.

Sempre a Roma c’è Luneur Park, che festeggia Halloween con attrazioni da brivido, spiritelli, mostriciattoli e fantastici personaggi che con i loro scherzi e le loro marachelle coinvolgono grandi e piccoli.

Fino al 5 novembre nel parco Gardaland è possibile assistere a uno spettacolo mostruosamente divertente: Gardaland Magic Halloween. Il divertimento inizia già venerdì dalle 17 alle 22 con ‘Venerdì da Paura’, dove si assiste a uno show incredibile di 13 corvi neri danzanti che, sulle note di una base musicale fra acrobazie e giochi di fuoco, coinvolgono gli spettatori.

Le giornate di sabato e domenica sono dedicate alle famiglie con bambini di tutte le età: spettacoli coinvolgenti a tema Halloween, aree del parco delimitate e infestate da zombie e creature spaventose, postazioni make-up a tema horror, mostroband itineranti e il nuovissimoTrick or Treat, caccia al ‘dolcetto o scherzetto’ per i più golosi.

La Foresta Incantata si trasforma nel bosco stregato, mentre il cinema 4D propone una nuova programmazione mostruosa, tutta da scoprire. Infine grande appuntamento il 31 ottobre con l’Halloween Party, dove piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti mascherati.

Magicland si trasforma in un regno della paura con scheletri, vampiri, fantasmi, zombi e nuove attrazioni tra cui la Fiesta de Los Muertos, il dj set infernale di Manuel Ribeca e gli spettacoli di Lucilla e del mago Heldin. Sabato 28 e martedì 31 ottobre il parco e le sue attrazioni rimarranno aperte fino alle 2 di notte.

Tra le novità 4 horror maze, due labirinti per i bambini e due per gli adulti tra cui Katakumba, un percorso dell’orrore lungo il quale bisogna sfuggire alla maledizione della Mummia, inseguiti dai suoi fedeli servitori, e Il Lago Maledetto per un’esperienza senza precedenti. Ritorna Demonia, storica horror house infestata da macabri spiriti, con nuovi spaventosi effetti.

