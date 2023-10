Cittadinanza attiva, a Ferrandina la mostra sulla Costituzione

La mostra itinerante sulla Costituzione italiana e sullo Statuto della Regione Basilicata, dedicata agli studenti e rientrante in un’iniziativa regionale di cittadinanza attiva, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, in occasione del 75° anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, prosegue il suo viaggio attraverso il territorio lucano.

Oggi è stata la volta di Ferrandina con l’Istituto Comprensivo “D’Onofrio”. Ad essere coinvolte le classi II e III della scuola Secondaria di I grado che hanno presentato due lavori: “L’acqua-le sorgenti; uso responsabile di risorse indispensabili per la vita” e “Paesaggio in movimento-paesaggio urbano a Ferrandina-la Villa dei Caduti e il valore della pace”. Entrambi gli argomenti sono stati ancorati ai principi della Costituzione.

Dalle parole dei ragazzi, che hanno illustrato i passaggi del primo progetto da loro realizzato, si è avuta la possibilità di riflettere su concetti a volte scontati eppure straordinariamente importanti.

Ci è stato ricordato che l’acqua è origine di ogni vita, che è assolutamente necessario contrastare la profonda disparità nell’accesso e nella distribuzione di questa risorsa primaria, che va ridotto il suo spreco e vanno assunti comportamenti tesi a contrastare il cambiamento climatico.

E ancora che va affrontato il problema legato alla raccolta di acqua piovana e il suo approvvigionamento, problema particolarmente vissuto dalle popolazioni africane. Nell’ambito del progetto i ragazzi hanno letto il libro della modella Georgie Badiel.

Una testimonianza che ha permesso loro di comprendere le implicazioni sociali e politiche dell’accesso alle fonti d’acqua.

L’Italia ha nella sua Costituzione il principio pacifista, contenuto tra gli articoli fondamentali: si tratta dell’art. 11.

Con il lavoro sul paesaggio del paese, i ragazzi sono partiti da qui per riflettere sul valore della pace nelle vite individuali e collettive. Hanno individuato uno spazio fisico, l’anima del paese, la “Villa dei caduti” per guardare con occhi diversi un importante monumento dedicato ai militari caduti ferrandinesi. I ragazzi, guidati dalle professoresse, hanno, così, ricostruito storie umane, dando corpo a qualcosa che spesso resta inosservato al passante.

Toccante l’auspicio da loro espresso: “Ci piacerebbe scrivere i nostri pensieri e dipingere sulle mura della villa i nostri sogni, nelle aiuole ci piacerebbe ammirare la flora tipica della macchia mediterranea, e poter leggere frasi di pace e speranza per costruire il nostro futuro”.

A seguire ha portato il saluto il sindaco del paese, Carmine Lisanti che ha detto: “Sono onorato ed emozionato. Parliamo con i nostri figli, i cittadini del domani, del prezioso e faticoso lavoro dei padri costituenti per ricordare a tutti noi i valori che guidano la Costituzione della Repubblica Italiana che rappresenta la legge fondamentale dello Stato italiano”.

E’ seguito l’intervento del direttore generale del Consiglio regionale della Basilicata, Domenico Tripaldi che, dopo essersi complimentato con i ragazzi per i lavori presentati e con le docenti e la dirigente per la guida assicurata su argomenti tanto importanti, quale appunto la Costituzione, ha evidenziato che “progetti di conoscenza come questo sulla Costituzione e sullo Statuto regionale servono anche a meglio far comprendere il ruolo svolto dai Comuni e dalle Regioni e a stimolare i ragazzi ad essere partecipi di quella che è la vita sociale e civile della nostra comunità”.

Il direttore della Struttura di Informazione, Comunicazione ed eventi del Consiglio regionale della Basilicata, Pierluigi Maulella Barrese, dopo aver portato il saluto del presidente dell’Assemblea, Carmine Cicala che ha detto “ha fortemente voluto questo progetto dedicato alle scuole”, ha ricordato che la mostra itinerante sulla Costituzione italiana e sullo Statuto della Regione Basilicata rientra in un’iniziativa regionale di cittadinanza attiva, promossa dal Consiglio regionale in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale.

“La mostra è il prosieguo di un lavoro che ha preso il via con la pubblicazione dedicata alla Costituzione e allo Statuto. Pubblicazione magistralmente illustrata dal fumettista lucano Giuseppe Palumbo. Un professionista del disegno, infatti sotto la sua matita ha preso forma Diabolik, il famoso personaggio dei fumetti.

Alcuni dei disegni – ha detto ai ragazzi – li potrete ammirare sui quindici pannelli autoportanti allestiti nella vostra palestra”.

La dirigente Livia Casamassima ha ringraziato i ragazzi per il lavoro svolto e le docenti per il lavoro profuso.

“Siamo felici ed onorati di aver ospitato questo progetto. Un progetto che ha consentito ai nostri ragazzi di comprendere quanto sia importante non perdere la speciale eredità di una Carta costituzionale che risulta tra le più avanzate ed evolute”.

I ragazzi che hanno illustrato i due progetti sono Laura Aiello e Maria Celeste Ferrara, classe 2°; Dora Lisanti e Lea Violillo, classe 2B; Federica Di Gioia e Francesca Marone, classe 2C; Margherita Dimilta e Michele Nestore, classe 3 A; Elisa Di Lucca e Angela Grieco, classe 3 B; Airis Defilippis e Maria Grazia Marzario, classe 3 C. Hanno coadiuvato i ragazzi i docenti Rosa Robertazzo, Silvana Dinnella,Teresa Scandiffio, Alessandra Glinni, Giovanni Loiacono e Tiziana Giannelli.

Presenti Domenico Colonna, maresciallo dei carabinieri e il già consigliere regionale Franco Lisanti.