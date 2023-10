Basilicata Oltre: «Il presidente Cicala addirittura mente sulle convocazioni. Dimostri quello che dice con gli atti!»

“In merito alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dal presidente del Consiglio della Regione Basilicata, Carmine Cicala, in risposta alla nostra denuncia sul Premio “Lucani Insigni”, relativa al fatto che il consigliere Giovanni Vizziello – componente della Commissione giudicatrice – non ha mai ricevuto l’invito a partecipare alle riunioni, dobbiamo rilevare che Cicala persevera nell’errore e arriva addirittura a mentire. Infatti quest’ultimo afferma alla stampa di aver provveduto regolarmente all’invito. Per onor di cronaca, alleghiamo la documentazione ufficiale del 15 settembre scorso con cui il consigliere Vizziello chiedeva spiegazioni sulla sua esclusione, ma soprattutto sul grave comportamento assunto da Cicala. Spiegazioni che chiaramente il presidente Cicala ha mai voluto dare, continuando a mancare di rispetto alle Istituzioni, oltre che ai colleghi. Un gravissimo comportamento che, per il ruolo che ricopre, non gli fa onore. Da qui noi di Basilicata Oltre invitiamo nuovamente il presidente Cicala ad inviare una risposta scritta al nostro quesito e a mostrare la nota di convocazione, qualora esistesse. Le regole di buon senso avrebbero voluto ben altro comportamento da chi riveste ruoli che dovrebbero essere terzi in assemblea”.