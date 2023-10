Licenziamenti lavoratori punti vendita Decò: Uiltucs-Uil Basilicata

Abbiamo appreso attraverso una comunicazione inviata da parte della Inversiondos s.r.l. e Inversion s.r.l., che detengono il locazione due punti vendita a marchio Decò della società La fuente srl, situati rispettivamente in via della Meccanica e in via San Giovanni , che a causa di un’istanza presentata dalla società Thymos s.r.l. (società del gruppo Conad) ,l’Ufficiale Giudiziario ha eseguito un provvedimento cautelare di rilascio reso dal tribunale di Campobasso, nell’ambito di un piu’ complesso contenzioso che vede Conad contrapposta alla società locataria, che non è ancora definito nel merito, è stato disposto il rilascio immediato dei 2 locali con la sola disponibilità di accedervi solo per procedere alla rimozione dei beni di proprietà, che comunque dovranno essere rimossi entro e non oltre il 10/11/2023.

Per questi motivi, le due società, Inversiondos s.r.l. e Inversion s.r.l. hanno comunicato che procederanno al licenziamento collettivo di tutte le unità lavorative presenti nei due supermercati, circa 70 dipendenti.

Non c’è certezza di come si concluderà la vicenda giudiziaria, prosegue Fabio Tundo della UILTuCS Basilicata, ci preoccupa la facilità con la quale 70 dipendenti da un giorno all’altro perdono il proprio posto di lavoro, dipendenti che non hanno alcuna responsabilità ma che le ripercussioni di un contenzioso tra azienda sta mettendo in pericolo la tenuta economica delle 70 famiglie interessate dal provvedimento di licenziamento collettivo.

Nelle prossime ore chiederemo l’intervento urgente dell’Illustrissimo Prefetto di Potenza, teso a trovare una soluzione per tutti i lavoratori interessati, magari, provando a mettere d’accordo tutte le parti interessate nel solo interesse di tutelare e non perdere altri posti di lavoro in una regione che, mai come in questo momento storico sta cercando di sopravvivere.