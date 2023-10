Basket, Mattia Stano è morto a 26 anni. Matera in lutto

È morto a Matera, all’età di 27 anni, il giovane campione di basket Mattia Stano. L’atleta, dopo la scoperta di un tumore, era stato sottoposto a un trapianto di fegato ed era tornato in campo, diventando testimonial delle campagne per la donazione di organi. Finché la malattia non è arrivata in una fase avanzata, Mattia non ha voluto allontanarsi dai compagni della Virtus Matera continuando a giocare anche in partite di campionato e rendendosi protagonista anche di una scalata alla cima della classifica di serie D .

Le sue condizioni si sono aggravate nell’ultimo periodo. La salma di Mattia Stano è vegliata presso la casa funeraria Cristalli in via Gravina a Matera. I funerali si terranno domani domenica 29 ottobre 2023 alle ore 15,30 nella chiesa di Cristo Re.