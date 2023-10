Francesco Loccisano e Marcello De Carolis: Il duo italiano di chitarra battente nella selezione ufficiale del WOMEX2023 a La Coruna (sp)

Il duo di chitarra battente “Loccisano-De Carolis” (Calabria-Basilicata) è stato selezionato per presentare il progetto dal titolo “venti” all’interno del più importante evento mondiale dedicato alla WorldMusic. Un traguardo che porta i due artisti italiani (unici a rappresentare l’Italia in questa occasione) alla ribalta internazionale con la presenza di oltre 3000 delegati provenienti da tutto il mondo. Un momento importante per Calabria Sona, ItalySona e tutto il movimento italiano della musica di matrice identitaria di qualità.

Il WOMEX – Worldwide Music Expo – è l’incontro musicale più internazionale e culturalmente diversificato del mondo, è la più grande conferenza della scena musicale globale, con una fiera, conferenze, film e concerti. Ogni anno in Ottobre arrivano qui professionisti da oltre 90 paesi, rendendo il WOMEX la piattaforma di networking leader per l’industria della musica mondiale. WOMEX ospita 7 palchi, circa 700 aziende espositrici, oltre 100 relatori, film e cinque giorni intensi di networking. WOMEX e la sua comunità mirano a sostenere e rafforzare il ruolo della cultura in tutto il mondo e a diffondere i suoi valori coltivando e promuovendo la creatività e la musica.

Il progetto “VENTI” dei due virtuosi chitarristi, Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, parte dalla collaborazione nata grazie alla comune passione per la chitarra battente: uno strumento tradizionale dell’Italia meridionale con radici barocche. Di solito chiamata nella traduzione “chitarra strimpellata”, la chitarra battente si è evoluta principalmente come strumento di accompagnamento che fornisce il ritmo per danze comunitarie come la tarantella e la pizzica. Al duo c’è voluto un po’ di tempo per capire come espandere le possibilità dello strumento, la sua struttura robusta sembrava scoraggiare melodie e assoli più complessi, ma la perseveranza è andata avanti e hanno sviluppato un metodo che ha suscitato un interesse tale da far nascere loro primo album: VENTI (italysona 2020). Difficoltà di sviluppo ora non più rilevabili e la dinamica interazione del duo su un repertorio di composizioni originali mostrano abilmente il potenziale ritrovato di questo venerabile strumento per affascinare un nuovo pubblico.

Il progetto Loccisano-De Carolis è stato scelto fra oltre 1000 proposte pervenute da tutto il mondo da quelli che vengono chiamati i “7 Samurai”: esperti internazionali dall’alto profilo artistico, culturale e di esperienza nel settore, dei veri “guru” della world music internazionale. Lo showcase ufficiale si terrà il 27 Ottobre alle ore 13 presso il DayCase Stage al Palexco a La Coruna in Spagna, il duo presenterà un “Best Of” dei propri album con un focus speciale sul repertorio disponibile su “Venti”.

Calabria Sona e ItalySona saranno presenti durante la fiera presso lo Stand “Italy at Womex” nato dalla collaborazione tra ICE – Rete Italiana World Music – Italia Music Export – Puglia Sound – AssoMusica – Emilia Romagna Music Commission – Italian World Beat.

Evento ufficiale:

https://www.womex.com/virtual/piranha_arts_1/event/loccisano_de_carolis

Note biografiche:

Francesco Loccisano e Marcello De Carolis esprimono in questo concerto tutte le potenzialità sonore ed evocative di uno strumento tradizionale: la chitarra battente (la chitarra a dieci corde).

Il concerto si potrebbe sintetizzare in un “‘The Best of”, il meglio degli ultimi tre album di Francesco Loccisano, “Battente Italiana” (2010), “Mastrìa (2013) e “Solstizio” (2017). Un repertorio scelto accuratamente con Marcello De Carolis riarrangiato per due chitarre battenti. Un progetto che rappresenta l’avanguardia della chitarra battente con cui si esplorano nuove frontiere di dialogo chitarristico che partono dal SUD per arrivare a tutto il mondo grazie all’ampia escursione dinamica e ad una mescolanza di suono meridionale, poesia, composizione e contemporaneità.

Il titolo “Venti” fa riferimento ad un numero ricorrente, come spiega il duo: “una chitarra battente è dotata di 10 corde, quindi due chitarre battenti ne hanno 20. L’uscita del disco è stata nel 2020. L’importanza dei venti nella nostra penisola fa sì che il nostro territorio venga attraversato da una innumerevole quantità di ‘venti’ differenti.” 70 Minuti di grandi emozioni.

Francesco Loccisano e Marcello De Carolis raccontano come non esista un momento preciso in cui è iniziata la loro collaborazione, ma da subito si è creato uno scambio con un solo proposito, l’arte della chitarra battente: “all’inizio sembrava impossibile far dialogare due strumenti solisti, ma il suono ha preso subito forma ed unicità nel momento in cui la creatività e l’espressione sono diventate complici.” Il duo ha in attivo la pubblicazione di “La chitarra battente – Metodo base” edito da fingerpicking.net. Di recente si sono esibiti in numerosi festival tra cui: Les Internationales de la Guitare di Montpellier (Francia), Le Ali della Città Roma, XXXVI Festival internazionale della chitarra di Lagonegro (Pz), Alica Festival, Conservatorio di Musica F. Cilea di Reggio Calabria, VII Festival del Mandolino di Avigliano (Pz).

Il duo ha ricevuto numerosi riconoscimenti e sono stati inseriti nella Official Selection Of Showcase Artists del prestigioso Womex 23, il più grande music expo mondiale che ospita le migliori diversità musicali e culturali internazionali.

FRANCESCO LOCCISANO: L’innato talento e la grande passione per la chitarra battente lo portano a strutturare un suo personale stile compositivo, interpretativo ed esecutivo molto apprezzato da un pubblico sempre più ampio.

Nel 2005 entra a far parte dei Taranta Power di Eugenio Bennato, collabora con V. Capossela, Gianna Nannini e tanti altri. Nel 2010, pubblica il suo primo album da solista, “Battente Italiana”, nel 2013 “Mastrìa” e nel 2017 “Solstizio”. Nel 2015 pubblica il primo metodo per chitarra battente con l’etichetta fingerpicking.net. La collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura per il docufilm “La Jota”, consacra Loccisano come virtuoso della chitarra battente sul panorama internazionale.Attualmente è il docente della cattedra di chitarra battente presso il conservatorio “PI Tchaikovsky” di Nocera Terinese (CZ).

Marcello De Carolis Marcello De Carolis è un’artista eclettico specializzato in chitarra battente e in chitarra classica.

Oltre ai suoi progetti da solista, collabora con numerosi artisti tra cui Raffaello Simeoni e Luca Fabrizio. La sua attività concertistica lo ha visto partecipare a numerosi festival tra cui: Les Internationales de la Guitare (Francia); Un paese a Sei Corde, Stagioni delle arti dell’Auditorium Parco della Musica Roma; Festival Ragnatele – festival itinerante della Notte della Taranta ecc. Ha pubblicato diverse incisioni discografiche tra cui: “The Eclectic Beating – Contemporary Music for Chitarra Battente”; “Venti” con Francesco Loccisano; “Cordaminazioni” con Luca Fabrizio. Nel 2019 scrive con Francesco Loccisano “La chitarra battente – Metodo Base” il primo metodo per chitarra battente rivolto a chi si approccia per la prima volta a questo strumento e alla musica.