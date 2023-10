WhatsApp, si potranno usare due account su un unico telefono

Mark Zuckerberg ha annunciato che presto sarà possibile avere due account WhatsApp a cui accedere contemporaneamente dallo stesso telefono.

Questa funzionalità è utile per le persone che hanno bisogno di passare da un account all’altro, ad esempio da quello di lavoro a quello personale, e che non dovranno più disconnettersi ogni volta, portarsi dietro due telefoni o preoccuparsi di aver inviato un messaggio dall’account sbagliato.

La novità sarà disponibile a partire dalla versione Android nel corso delle prossime settimane. Una volta attiva, si potrà cliccare sulla pagina delle impostazioni dell’app e poi sulla freccia accanto al nome per trovare l’opzione “Aggiungi account”.

Ogni account avrà le proprie impostazioni di privacy e di notifica, per cui si potrà scegliere di ricevere gli avvisi da uno e non dall’altro, magari se non si vogliono avere notizie dal lavoro o dall’azienda quando si è in vacanza.

La nuova funzione segue un aggiornamento dell’inizio dell’anno grazie al quale è possibile avere lo stesso account della piattaforma su più dispositivi, smartphone, tablet e computer, con un limite di cinque accessi totali.

Come spiega Meta, per configurare un secondo account, l’utente avrà bisogno di un secondo numero di telefono e di un’altra scheda sim o di un telefono che supporta più sim o le eSim, ossia le schede digitali.

“Ti ricordiamo di usare solo la versione ufficiale di WhatsApp e di non scaricare imitazioni o versioni false per utilizzare più account sul tuo telefono.

I tuoi messaggi sono sicuri e privati solo quando usi l’app autentica” si legge nella nota. Vale la pena ricordare che già alcuni produttori di smartphone permettono di impostare due account separati per alcune app e social.

Ad esempio Samsung, con la funzione “Doppio Account” ad oggi attiva per WhatsApp, Facebook, Skype e Messenger.

ANSA