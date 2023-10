SENISE : “CONOSCIAMO  I  POETI LUCANI” firmato protocollo d’intesa

Oggi 19 Ottobre presso l’Osservatorio Avifaunistico Lago di Montecotugno a Senise PZ è stato firmato il protocollo d’intesa “CONOSCIAMO I POETI LUCANI”.

Promotori del protocollo l’ Associazione di promozione sociale Argento Vivo gestore del CEAS Osservatorio Avifaunistico di SENISE in collaborazione con l’Ist. Comprensivo Nicola Sole di Senise nella persona del Dirigente Dott. Francesco D’Amato.

La poesia chiave di lettura di paesaggi culturali ed interiori, condensata in raccolte e libri di autori tra i più importanti personaggi che sono nati, hanno vissuto in terra lucana e ne sono stati ispirati e condizionati.

Il Protocollo ha come finalità lo sviluppo di azioni di EDUCAZIONE ed APPROFONDIMENTO allo studio STORICO, POETICO ed AMBIENTALE, dei nomi più illustri della Poesia lucana, che verranno sviluppati prima all’interno delle scuole, per far comprendere alle nuove generazioni il patrimonio culturale letterario lucano, e di seguito nei luoghi che hanno ispirato gli autori per le loro opere, che i Centri/Fondazione/Parchi letterari fanno rivivere elaborando interventi che ricordano l’autore, la sua ispirazione e la sua creatività attraverso la valorizzazione dell’ambiente, della storia e delle tradizioni di chi quel luogo lo abita.

La poesia è un atto creativo con il quale si manifesta in versi una determinata visione del mondo.

“Fare poesia” è guardare la realtà con occhio diverso, con sensibilità e profondità di sentimenti, è esprimere ciò che si prova con un linguaggio particolare.

I Poeti lucani hanno osservato la loro terra, negli anni in cui hanno vissuto percependo emozioni da gesti quotidiani, che hanno tradotto con la loro sensibilità e che ci hanno riportato attraverso i loro versi, un patrimonio importantissimo di conoscenza che oggi non possiamo trascurare.

Patners del protocollo:

COMUNE DI SENISE

COMUNE DI VALSINNI

COMUNE DI TURSI

COMUNE DI MONTEMURRO

COMUNE DI TRICARICO

Ist. Compr. “N.Sole” di Senise

Ist. Comp. “I. Morra” di Valsinni

Ist. Comp. “A. Pierro” di Tursi

Ist. Comp. “L. Da Vinci” di Montemurro

Ist. Comp. “Tricarico” di Tricarico

Parco Letterario di VALSINNI “I. Morra”

Parco Letterario di TURSI “A. Pierro”

Fondazione di MONTEMURRO “L. Sinisgalli”

Centro Letterario di TRICARICO “R. Scotellaro”

Sentiero del Poeta di Senise “N. Sole”

Poeti:

Isabella Morra 1520-1545 Valsinni (MT)

Nicola Sole 1821-1859 Senise (PZ)

Leonardo Sinisgalli 1908-1981 Montemurro (PZ)

Albino Pierro 1916-1995 Tursi (MT)

Rocco Scotellaro 1923-1953 Tricarico (MT)