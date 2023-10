Destra Sociale “Riflessioni sul futuro dell’Italia e della Basilicata” Sabato 21 Ottobre 2023 alle ore 18:30 Avigliano

Sabato 21 Ottobre 2023 alle ore 18:30, presso la Piazza Emanuele Gianturco di Avigliano, si terrà un confronto politico in vista delle prossime elezioni regionali in Basilicata dal tema: “Riflessioni sul futuro dell’Italia e della Basilicata. Riparte la destra sociale nella nostra Regione”. Una iniziativa politica che vede la partecipazione di personaggi di spicco della destra sociale nella nostra Nazione

quali Pasquale Viespoli già due volte sindaco di Benevento e due volte Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel governo Berlusconi II e nel governo Berlusconi III, oltre che Deputato e Senatore della Repubblica Italiana e di Gianni Alemanno, già sindaco di Roma, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali nei governi Berlusconi II e III e Deputato della Repubblica Italiana per diverse legislature. Il dibattito, che prevede il saluto del sindaco di Avigliano Avv. Giuseppe Mecca,

sarà moderato dal giornalista Leonardo Pisani e vedrà l’intervento del sottoscritto Vincenzo Mancusi, portavoce del Comitato Promotore Elezioni Regionali Basilicata 2024.

In caso di avverse condizione atmosferiche, la manifestazione si terrà nella Sala Consiliare del Municipio di Avigliano.