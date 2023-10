Strage in un ospedale a Gaza, centinaia i morti

Il segretario di Stato Antony Blinken ha parlato con il presidente dell’Anp Abu Mazen di assistenza umanitaria. Lo riferisce il Dipartimento di Stato.

“In questo momento non abbiamo alcuna conferma su chi è stato a bombardare” l’ospedale di Gaza. “Non possiamo imputare l’attacco a nessuno finché non abbiamo una piena conoscenza dell’accaduto”. Lo ha detto l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell parlando con i cronisti a Strasburgo.

A chi gli fa notare che Joe Biden, a Tel Aviv, ha affermato che l’attacco sembra provenire non da parte israeliana, Borrell ha replicato: “Io non lo so, non mi pronuncio finché non ci sarà certezza. Forse Biden ha più informazioni ma non è ancora sicuro”.

Putin: il bombardamento dell’ospedale è una ‘catastrofe’