Serie D/H: L’Angri batte il Rotonda 3-2

Al Gianni Di Sanzio di Rotonda il match si sblocca dopo soli 5 minuti con il vantaggio dell’Angri grazie ad una rete di Ascione, che si fa trovare pronto con un tap-in vincente sulla respinta dell’estremo difensore Caruso.

Il Rotonda prova ad impensierire la retroguardia grigiorossa al 10′ con un tiro da fuori area di Fernandez, che esce di poco a lato.

L’Angri raddoppia al 12′ con il capitano Fabio Longo. Servito da Ascione, si fa trovare pronto in area di rigore con il suo solito killer instinct.

Al 32′ l’Angri cala il tris grazie ad un goal di Emanuele Allegra che con un angolo magistrale di Palmieri insacca di testa la palla in rete.

Al 41′ è invece la squadra padrona di casa a rendersi pericolosa con un tiro cross di Cajazzo, palla che prende una strana traiettoria e va in corner.

Termina dopo 3 minuti di recupero la prima frazione di gioco con il risultato di 0-3 a favore dell’Angri.

La prima occasione del 2º tempo è dell’Angri, traversone di Ciro Palmieri per Longo che strozza il tiro e palla tra le braccia di Caruso.

Pochi minuti più tardi prova a rendersi pericolo il Rotonda con il suo numero 10 Marino che con un’incursione da sinistra penetra in area e tira, nessun problema per Palladino che blocca con facilità.

Poco dopo è costretto ad uscire per infortunio l’autore del 3º goal Allegra, a causa di una gomitata rimediata.

Rotonda, che prova a rendersi ancora pericoloso con il suo centravanti Fernandez, che in area di rigore a tu per tu con Palladino colpisce l’incrocio dei pali.

Botta e risposta, con l’Angri che grazie ad una palla recuperata da capitan Longo sfiora il poker con Ascione, Caruso attento e palla in corner. Ed ancora Angri pericoloso sugli sviluppi dell’angolo, con Picascia che da fuori area tiene ancora impegnato Caruso che devia nuovamente in corner.

Pochi istanti più tardi c’è il goal del Rotonda con Lautaro, che servito da Cajazzo, si fa trovare pronto in area di rigore ed accorcia le distanze al 72′ minuto di gioco.

10 minuti più tardi è ancora Fernandez a mettere la palla in rete, con il Rotonda che si porta a -1 al minuto 82′.

Pochi istanti più tardi Rotonda che rimane in 10 uomini, ad essere espulso è il neo entrato

Mirante che con un’entrata da dietro su Herrera lascia i suoi in inferiorità numerica.

Al 90′ il Rotonda rimane in 9 uomini con fallo da ultimo uomo di Dridi che regala una punizione a limite dell’area all’Angri. Punizione battuta da Eric Herrera e palla che si stampa sulla traversa, con il Rotonda che si salva da un possibile 2-4.

E dopo 6 minuti di recupero la partita termina con il risultato di 2-3 a favore dei ragazzi di mister Liquidato che portano a casa 3 punti importantissimi e salgono a quota 9 punti in classifica.

ROTONDA: Caruso, Dridi, Coulibaly (30′ Carrozzino), Cozza (72′ Desabato), Alari, Callegari, Cajazzo, Brunet (59′ Mirante), Fernandez, Marino (78′ Barile), Kruzikas (46′ Faust). A disposizione: Njie, Bran, Sollini, Ferre.

ANGRI : Palladino, Picascia, Palmieri (75′ Mansour), Longo (75′ Giorgio), Herrera, Allegra (60′ D’orsi), Manè, Kljajic, Sabatino (71’Marasco), Fabiano ( 67’De Marco), Ascione. A disposizione: Scarpato, Cordato, Celiento, Di Mauro.

AMMONITI : Allegra (A), Fernandez (R), Palmieri (A), Kljajic (A), Manè (A)

ESPULSI: Mirante (R) Drudi (R)

ANGOLI : 6-7

MARCATORI : Ascione 5′ (A), Longo 12′ (A), Allegra 32′ (A), Fernandez 72′ (R) Fernandez 82′ (R)

RECUPERO: 3′ pt, 6′ st.

Ufficio Stampa U.S. Angri 1927