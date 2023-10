Calcio lucano: Risultati campionato di Eccellenza e Promozione

Nel campionato di eccellenza il Francavilla batte 1-0 la Santarcangiolese con il gol nel primo tempo di Pellegrini, e regala alla formazione sinnica la 6^ vittoria consecutica e consolida il primato in classifica. La diretta inseguitrice, Citta dei Sassi matera è sempre a -3 dal Francavilla con la vittoria in trasferta contro il Tricarico, la gara è terminata con il risultato di 0-2. Anche il Lavello che occupa la terza posizione vince sul campo del Paternicum per 0-1.

Ecco tutti i risultati della 6^ giornata:

Risultati Eccellenza 6^ TRICARICO POZZO DI SICAR CITTÀ DEI SASSI MATERA 1 3 POMARICO CALCIO SAN CATALDO 2 4 POLICORO CALCIO ORAZIANA VENOSA 0 0 PATERNICUM LAVELLO 0 1 FRANCAVILLA SSD ARL SANTARCANGIOLESE 1 0 FERRANDINA 17890 MOLITERNO 4 2 BRIENZA CALCIO C. S. VULTUR 1921 0 1 ANGELO CRISTOFARO ELETTRA MARCONIA 0 1

CLASSIFICA PT G V N P F S DR Francavilla 18 6 6 0 0 9 2 7 Città Dei Sassi Matera 15 6 5 0 1 8 2 6 Lavello 13 6 4 1 1 11 3 8 Calcio San Cataldo 12 6 3 3 0 16 9 7 Elettra Marconia 11 6 3 2 1 11 5 6 Santarcangiolese 10 6 3 1 2 6 5 1 C.S. Vultur 9 6 2 3 1 7 4 3 Tricarico Pozzo Di Sicar 9 6 3 0 3 9 7 2 Ferrandina 17890 9 6 2 3 1 10 12 -2 Oraziana Venosa 9 6 2 3 1 6 8 -2 Moliterno 5 6 1 2 3 4 6 -2 Policoro Calcio 4 6 0 4 2 2 9 -7 Paternicum 3 6 1 0 5 6 11 -5 Pomarico 3 6 1 0 5 7 15 -8 Angelo Cristofaro Oppido 2 6 0 2 4 3 9 -6 Brienza Calcio 0 6 0 0 6 2 10 -8

RISULTATI CAMPIONATO DI PROMOZIONE: