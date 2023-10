Pfm canta De Andrè, aperto a Isernia nuovo tour

Con un concerto sold out si è aperto ieri sera all’auditorium di Isernia il nuovo tour della Pfm che canta De Andrè.

Lo spettacolo celebra i 45 anni dallo storico tour che il cantautore genovese realizzò insieme alla Premiata Forneria Marconi.

Per l’occasione sul palco la band di Franz Di Ciccio, Lucio Fabbri e Patrick Djivas e due ospiti speciali: Flavio Premoli, che più di 50 anni fa fu tra i fondatori della Pfm, e lo storico chitarrista di Fabrizio De Andrè, Michele Ascolese.

Nei 90 minuti di concerto la band ha riproposto le più celebri canzoni del Faber che facevano parte della scaletta dell’epoca. Dopo la partenza con ‘Bocca di Rosa’, ‘La guerra di Piero’, ‘Andrea e Rimini’, nella parte centrale spazio ad alcuni brani tratti da ‘La buona novella’.

Poi emozioni per ‘La canzone di Marinella’, con la voce originale di De Andrè accompagnata dalla musica dal vivo e, immancabile, ‘Il pescatore’. Nel bis infine un medley di alcuni successi della Pfm. Il tour partito con la data zero di Isernia proseguirà fino alla fine di aprile con 38 concerti in tutta Italia.

ANSA