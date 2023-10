Elezioni regionali, Zullino: “Ben venga la proposta civica”

“Apprendo con soddisfazione che l’appello alla responsabilità, lanciato da Basilicata oltre, è stato ascoltato dal mondo civico che, nelle scorse ore, ha dato un messaggio chiaro in vista delle prossime elezioni regionali. Siamo contenti di vedere che finalmente si sia parlato di un progetto per la comunità e non solo di nomi e strategie partitiche”.

E’ quanto dichiara il consigliere regionale e capogruppo di Basilicata oltre, Massimo Zullino.

“Come Basilicata oltre – dice Zullino – avevamo evidenziato la necessità di riportare il discorso sui giusti binari, ovvero di porre l’attenzione sui temi centrali per lo sviluppo della regione. Non è più possibile assistere a questa inerzia dei partiti che, al contrario, dovrebbero rappresentare la forza propulsiva della politica, così come indica la Costituzione italiana. Ai cittadini lucani interessano risposte concrete. Ben venga, dunque, la proposta civica che potrà avviare una discussione sulle priorità del territorio”.

“C’è ancora il rammarico di vedere come i partiti, sia di centrodestra che di centrosinistra, siano ancora fermi in attesa di un nome ‘vincente’ dai salotti romani. Questa è stata l’ennesima occasione persa per dimostrare che è possibile un cambio di rotta. Invitiamo, nuovamente, ad abbandonare queste logiche che non vogliono il bene dei lucani. Basta tattiche e strategie – conclude il consigliere regionale di Basilicata Oltre – è il momento di discutere e confrontarsi sulla visione di Basilicata per cui dobbiamo lavorare”.