Tajani in Israele: “Hamas come Isis, Ss e Gestapo, sono terroristi”

Hamas è come l’Isis, come come le Ss, come la Gestapo, fanno le stesse cose, sono terroristi, degli assassini e stanno utilizzando come scudo il popolo palestinese, cosa che non è giusta, bisogna evitare che ci siano altri morti innocenti”, ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita nel sud di Israele.

“Siamo qui per dare la nostra solidarietà a Israele, sperando che si possa avere la pace e che la reazione di Israele sia una reazione che non provochi troppi drammi tra la popolazione civile.

Ma Israele ha il diritto di difendersi e sono convinto che avrà una reazione proporzionata e farà di tutto per colpire solo Hamas”, ha riferito il vicepremier.

“La priorità per l’Italia è il salvataggio degli ostaggi”, ha detto il ministro Tajani aggiungendo “non sono soldati e per questo è importante avere corridoi”. “Faremo del nostro meglio per il salvataggio di questa gente innocente”.

Von der Leyen e Metsola in Israele: “Dobbiamo fermare Hamas”

La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sono atterrate in Israele. “Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo israeliano in seguito al terribile attacco terroristico di Hamas”, scrive von der Leyen su X.

“Il terrore non prevarrà. Il modo in cui rispondiamo è importante. Possiamo – dobbiamo – fermare Hamas. E fare il possibile per mitigare le conseguenze umanitarie”, ha aggiunto Metsola.

ANSA