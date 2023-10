WORLD PRESS PHOTO EXHIBITION 2023 – CONFERENZA STAMPA: venerdì 13 ottobre

In occasione della sua 66° edizione, World Press Photo Exhibition torna a Bari dal 13 ottobre al 10 dicembre 2023 e raggiunge l’importante traguardo del suo decennale nel capoluogo pugliese.

Un’occasione eccellente, in virtù della quale la mostra si arricchisce di una seconda esposizione fotografica dal titolo Iconic Images.

Ad ospitare i due progetti espositivi sarà, ancora una volta, il Teatro Margherita, perfetta cornice per la mostra di fotogiornalismo più prestigiosa al mondo, organizzata a Bari da Cime, con il sostegno della Regione Puglia e del Comune di Bari.

Una preview per la stampa delle mostre World Press Photo Exhibition 2023 e Iconic Images è prevista per venerdì 13 ottobre alle ore 11 all’interno del Teatro Margherita di Bari, alla presenza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, del direttore del dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno, del presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzio, del sindaco di Bari Antonio Decaro, dell’Assessora alle Culture del Comune di Bari, Ines Pierucci, del direttore di Cime, Vito Cramarossa e della soprintendente regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, Maria Piccarreta.

Ospite d’eccellenza della mattinata, Simone Tramonte, vincitore regionale per l’area geografica dell’Europa, la categoria Long Term Project, con l’opera Net zero transition (Transizione a emissioni zero nette).

Lo stesso Simone Tramonte sarà protagonista, sabato 14 ottobre alle ore 17.30, di una public lecture aperta al pubblico, che si svolgerà nella sala conferenze del Teatro Margherita di Bari.

Per accedere all’evento inaugurale è necessario inviare una richiesta di accredito all’indirizzo email [email protected] entro e non oltre la data di mercoledì 11 ottobre 2023.

Nella mail dovrà essere indicato: nome e cognome del giornalista e, laddove presente, dell’operatore video, testata, indirizzo email.