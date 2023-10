Art Days – Napoli Campania annuncia il Public Program della terza edizione

La tavola rotonda innesca un dialogo tra diversi progetti di residenza che esistono in funzione di e si nutrono della relazione con le comunità dei luoghi in cui operano. Gabi Scardi, Sonia Belfiore, Marie Kraft, Paolo Mele e Bianco-Valente dialogheranno con le realtà locali e con il pubblico, rappresentando progetti ed esperienze rilevanti sul campo.

L’incontro sarà l’occasione per un confronto trasversale tra istituzioni internazionali, progetti nati dalla necessità di rianimare piccoli borghi, residenze che si muovono in ambito aziendale e tentativi di superare un approccio antropocentrico.

All’incontro sono invitati a partecipare art practitioners, “addetti ai lavori” artisti, curatori, curiosi e chiunque abbia voglia di scoprire di più su come le residenze d’artista sono e possono essere uno strumento di costruzione di relazioni e motore di cambiamento.

La tavola rotonda è organizzata in collaborazione con SuperOtium, l’aperitivo-degustazione è offerto da Agricola Bellaria.

25 OTTOBRE, ORE 10 – 15

Casa Morra, Sala Shimamoto (Napoli)

Giornata di studi sugli archivi – Incontro seminariale

Evento cardine del Public Program, l’incontro presenta due panel tematici e si pone come momento di formazione e discussione sugli archivi, in particolare quelli d’artista e museali, proponendo un confronto tra prospettive accademiche e istituzionali, affiancate da esperienze territoriali. Una riflessione su un dispositivo che ha oggi cessato di essere un luogo circoscritto e accessibile solo agli addetti ai lavori, ma che torna in auge nel discorso culturale.

Nel primo panel, Metodologie e pratiche dell’archiviare tra ritorno, decostruzione e possibilità, Alessandra Donati, Claudia Palma, Marco Scotini, Marco Scotti e Tommaso Pagani esploreranno gli archivi da diversi punti di vista, tra riconoscimento, valorizzazione, curatela e attivazione.

Il secondo panel, Esperienze d’archivio del territorio, si focalizzerà su esperienze d’archivio culturalmente situate tra Campania e Mediterraneo attraverso gli interventi del dott. Gabriele Capone, Brunella Velardi, Celeste Ianniciello, Sara Dolfi Agostini e Erika Torlo.

L’incontro seminariale è sostenuto da Fondazione Morra e ICOM Campania.

25 OTTOBRE, ORE 16:30 – 18:30

MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Giornata di studi sugli archivi – Workshop

Il workshop Mediare il futuro: memoria e archivi nella didattica museale, a cura dell’artista Sara Torres-Vega, parte domandandosi se l’educazione museale si salverà dal cambiamento climatico che sta investendo le istituzioni culturali.

Diviso in tre parti, si immergerà in diversi archivi di educazione museale alla ricerca di ciò che le generazioni precedenti hanno conservato per noi e da cui possiamo imparare; la seconda consisterà in un kit di strumenti pratici per l’archiviazione dell’educazione museale da una prospettiva situata; la terza consisterà in un incontro per riflettere sulle domande chiave che guidano la ricerca archivistica e le pratiche di archiviazione partecipativa.

Info pratiche: Il workshop si svolgerà in lingua inglese, con due turni della durata di 60 min, ciascuno per un massimo di 20 partecipanti, il primo alle 16:30 e il secondo alle 17:30.

È necessaria la prenotazione sulla piattaforma dedicata di EDI Global Forum 2023: https://edi-global-forum-2023.sharevent.it/en-US/sessions/35846

Il workshop è promosso e organizzato da Fondazione Morra Greco e EDI Global Forum.

27 OTTOBRE, ORE 16 – 18

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Sala degli Specchi (Napoli)

Talk – La formazione trasversale delle nuove professioni dell’arte

Ospiti d’eccezione quali Sara Cattaneo, Daniele Fenaroli, Giorgia Ligasacchi, Annapaola Negri Clementi, Elisabetta Roncati, Luigi A.M. Rossi e Michele Trimarchi, moderati da Valentina Toscano, affronteranno le opportunità di formazione in ambito artistico-manageriale per delineare il contesto attuale in cui si muovono le nuove professioni dell’arte. Durante il talk sarà presentato in anteprima in Campania il volume ECONOMIA DELL’ARTE Mercato diritto e trasformazione digitale a cura di Annapaola Negri Clementi con Giorgia Ligasacchi, edito da Egea (2023).

L’evento è sostenuto da 24ORE Business School e Studio legale Pavesio e Associati with Negri-Clementi.