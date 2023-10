Emma, “Souvenir” è il nuovo lavoro musicale della cantante salentina

Il primo estratto dall’album si intitola “Iniziamo dalla fine”, scritto dalla stessa EMMA insieme alla coppia di autori Davide Simonetta e Paolo Antonacci, è già in rotazione nelle radio. Il pezzo è stato l’ultimo brano del disco ad essere chiuso, e non è un caso che sia stato scelto come singolo apripista.

Per partire appunto dal finale, che apre una nuova storia e un nuovo viaggio, ripercorrendo al contrario tutto il percorso che ha portato alla nascita del nuovo lavoro.

Ad aprile 2023 EMMA ha pubblicato “Mezzo Mondo”, il brano che ha segnato la strada del suo nuovo ritorno musicale e che è già stato certificato oro. Si tratta di una canzone scritta dalla stessa cantautrice e composta con Francesco Tarducci, Jacopo Ettorre e Francesco Catitti.

Il nuovo disco è un racconto che riporta al centro l’autenticità delle emozioni e dei legami. Anche la sua presentazione live non poteva essere da meno.

Emma porterà live i suoi nuovi pezzi con “Souvenir in da Club”, suonando all’interno dei club d’Italia: un incontro a tu per tu, in un luogo intimo e rock and roll, un ritorno alle origini in cui poter vivere e condividere in modo intenso tutti i colori e le emozioni dei nuovi brani. “SOUVENIR IN DA CLUB” sarà una vera e propria esperienza per ascoltare dal vivo il nuovo album e ritornare a casa con un ricordo unico. 18 appuntamenti in 8 città d’Italia, a partire dal 10 novembre.

Le tappe di Souvenir in da club: